Esperanza de vida sube a 77.5 años y presiona sistema de pensiones

Baja California Sur se consolida como un estado de longevidad. En primer lugar, las cifras oficiales de este 2026 revelan que la esperanza de vida en la entidad alcanzó los 77.5 años. Asimismo, este incremento refleja avances significativos en los servicios de salud, aunque también impone una carga mayor a los sistemas de seguridad social. De hecho, las mujeres siguen liderando esta estadística, viviendo en promedio 6.1 años más que los hombres en la media península.

Por otro lado, el envejecimiento poblacional ya es una realidad palpable. Debido a esto, cerca del 10% de la población sudcaliforniana tiene más de 60 años, lo que ha disparado la demanda de servicios médicos y apoyos económicos. Por lo tanto, instituciones como el IMSS han tenido que clarificar sus esquemas de retiro, recordando que las pensiones por Cesantía (60 años) y Vejez (65 años) dependen estrictamente de las semanas cotizadas, las cuales para la Ley 97 ya exigen un mínimo de 875 semanas en este 2026.

En cuanto a los apoyos gubernamentales, la Secretaría de Bienestar juega un papel crucial. Por ejemplo, la Pensión Universal para Adultos Mayores atiende actualmente a más de 80 mil personas en el estado. Sin embargo, el aumento en la esperanza de vida implica que estos recursos deben sostenerse por periodos mucho más largos. Por consiguiente, los expertos señalan que no basta con el apoyo económico; se requieren programas urgentes de salud preventiva y recreación para que este tiempo extra de vida sea realmente de calidad.

Sostenibilidad: El nudo gordiano del retiro

Sin duda, el incremento de un año y tres meses en la esperanza de vida durante los últimos 16 años es un logro social. No obstante, para el sistema tripartita (trabajador, patrón y gobierno), esto significa que las cuentas individuales deben rendir más. Por esta razón, el IMSS enfatiza que no otorga apoyos adicionales fuera de lo cotizado, lo que obliga a las nuevas generaciones a considerar esquemas de ahorro voluntario o el Retiro Anticipado si su cuenta individual lo permite.

Igualmente, en ciudades como La Paz y Los Cabos, la infraestructura para el adulto mayor debe evolucionar. En resumen, vivir más años exige una planificación financiera más rigurosa desde la juventud. De igual forma, el estado debe prepararse para una transición demográfica donde los servicios geriátricos serán la prioridad número uno en la agenda de salud pública. De esta manera, se busca garantizar que la vejez en Baja California Sur no solo sea prolongada, sino digna y segura.

Finalmente, las autoridades de bienestar social continúan censando a la población para asegurar que nadie se quede sin su ingreso básico bimestral. En conclusión, los 77.5 años de esperanza de vida son un regalo de la modernidad que BCS debe aprender a gestionar con inteligencia financiera y justicia social. Con estas acciones, se pretende blindar el futuro de quienes hoy construyen el estado y mañana serán los beneficiarios de estos sistemas.

