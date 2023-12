¡Destronó a Ibai! Samy Rivers, la mexicana que ganó ‘Straeamer del Año’

El pasado jueves 30 de noviembre se llevó a cabo la entrega de premios Esports Awards 2023, celebrada en Estados Unidos, gala que reconoce a lo mejor del mundo de los videojuegos, en cuanto a competencia y a creación de contenido.

Sin embargo, luego de que Ibai Llanos, reconocido streamer español, se había posicionado por tres años consecutivos como el máximo ganador de los galardones, durante esta edición destacó que una mexicana le robó el trono.

Tal es el caso de Samy Rivers, conocida también como ‘La Rivers GG‘, una gamer mexicana que se adueñó del premio ‘Streamer del Año’, lo que suma a un 2023 lleno de buenas noticias para la joven.

Cabe destacar, que la también influencer fue la única nominada de América Latina, por lo que su victoria generó gran emoción entre los espectadores y los integrantes del medio.

Específicamente, se enfrentó contra el ya mencionado Ibai, así como con xQx y Kai Cenat, otros streamers.

Por su parte, la representante de tierras aztecas, compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a su galardón, donde, además, agradeció a sus seguidores por permitirle cumplir sus sueños:

Samantha Rivera Treviño nació el pasado 20 de agosto de 1998 en Monterrey, Nuevo León.

Actualmente, se destaca como youtuber y streamer, además de que hace poco tiempo la nombraron presidenta del equipo de fútbol PIO FC, en la categoría femenil de la Queens League.

Además, a principios de julio de este mismo 2023, participó en la ‘Velada del Año 3’, evento organizado por Ibai Llanos y donde diversas personalidades del mundo de las transmisiones de videojuegos se reúnen para combatir en peleas de box.

Dentro de su aparición en dicho evento marcó historia, pues por primera vez una de las peleadoras se enfrentó contra dos oponentes distintas, triunfo que hoy se suma con su más reciente premio en los Esports Awards 2023.

The winner of the Stramer of the Year award presented by @Lexus is… @samyriveratv

CONGRATULATIONS! 🏆#EsportsAwards2023 pic.twitter.com/cvxFZVL403

— Esports Awards (@esportsawards) December 1, 2023