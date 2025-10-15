Más espacios pet-friendly en La Paz BCS

Cada vez más establecimientos en La Paz están modificando sus espacios para permitir la entrada de mascotas, una práctica que refleja los cambios en la convivencia urbana y en la forma en que las familias integran a los animales de compañía en su vida cotidiana.

Restaurantes, cafeterías y hoteles han comenzado a destinar zonas específicas al aire libre donde los clientes pueden permanecer junto a sus mascotas, siguiendo reglas básicas de convivencia y cuidado.

Ángela Aguirre, trabajadora del sector restaurantero, comentó que la decisión de habilitar estos espacios responde a la demanda creciente de los propios comensales.

“Muchos clientes llegan con sus perros o gatos, y algunos incluso con animales de apoyo emocional. La idea es que puedan estar cómodos, pero también que se respeten los espacios de quienes no desean compartir área con animales”, señaló.

En la mayoría de los negocios, las áreas pet-friendly incluyen bebederos, sombra y mobiliario resistente, además de la recomendación de mantener a las mascotas con correa y bajo supervisión.

Aunque algunos establecimientos han enfrentado resistencia de ciertos clientes, el balance ha sido positivo.

Para el personal, la experiencia ha contribuido a mejorar la relación con la comunidad y a generar conciencia sobre el trato respetuoso hacia los animales.

“Hay que tratarlos con respeto y empatía. Son parte de la familia y merecen espacios donde puedan estar tranquilos”, añadió Aguirre.

De acuerdo con asociaciones locales de protección animal, el aumento de sitios pet-friendly también responde al crecimiento del número de mascotas registradas en la capital, que en la última década se ha duplicado, impulsando la necesidad de espacios públicos y comerciales que promuevan una convivencia responsable.

