Se decreta estado de sitio nacional en Guatemala por 30 días

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró oficialmente un estado de sitio nacional que tendrá una vigencia de 30 días, tras enfrentar una jornada de extrema violencia protagonizada por grupos criminales en diversos puntos de Guatemala. La medida surge como respuesta inmediata a una serie de ataques coordinados por pandillas que resultaron en el asesinato de ocho agentes policías. El mandatario afirmó que estos atentados tenían como objetivo aterrorizar a las fuerzas de seguridad y a la población para intentar frenar la lucha frontal contra las estructuras delictivas.

La crisis se intensificó durante el pasado fin de semana, cuando reclusos tomaron por la fuerza el control de tres centros penitenciarios clave: Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18. Durante los motines, los reos tomaron como rehenes a varios guardias para presionar al gobierno con diversas exigencias. Ante esta situación, las autoridades desplegaron operativos masivos para recuperar el control de las cárceles, logrando restablecer el orden en los tres puntos mencionados.

Aunque el presidente informó en cadena nacional que se había recuperado el control sin bajas que lamentar, medios locales reportaron el fallecimiento de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, durante la intervención en la cárcel Renovación 1. Las autoridades señalaron a este individuo como el presunto coordinador de los motines simultáneos. Tras la recuperación de las prisiones, las pandillas reaccionaron con ataques letales contra los policías, lo que derivó en la decisión presidencial de restringir garantías constitucionales para combatir el terrorismo urbano.

La declaración del estado de sitio nacional por 30 días otorga facultades especiales al Ejército y a los policías para utilizar toda la fuerza del Estado contra las maras. Bernardo Arévalo explicó que esta determinación tiene como objetivo fundamental garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, impidiendo que las acciones terroristas de los grupos organizados sigan vulnerando la paz pública. El control en Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18 se mantiene bajo estricta vigilancia militar.

La muerte de los ocho agentes ha generado una ola de indignación en Guatemala, fortaleciendo la postura del ejecutivo de no ceder ante las presiones del crimen organizado. El presidente subrayó que el estado de sitio permitirá actuar con mayor celeridad contra las estructuras de las pandillas que operan desde el interior de los penales y en las calles. Se espera que durante este periodo de 30 días se realicen capturas masivas y se desarticulen las células responsables de los recientes ataques.

Expertos en seguridad consideran que el enfrentamiento en Renovación 1 y la posterior caída de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, representan un golpe significativo a la coordinación de estos grupos. Sin embargo, el despliegue de los policías bajo el mando de Bernardo Arévalo continuará siendo máximo en todo el territorio de Guatemala para prevenir nuevas represalias. El estado de sitio nacional marca un punto de inflexión en la política de seguridad del actual gobierno.

