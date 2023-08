En qué estados no se repartirán los nuevos libros de texto de la SEP

Según lo establecido en el Calendario Oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar 2023-2024 está programado para el próximo lunes 28 de agosto.

Pese a que faltan pocos días para el inicio, los mandatarios de dos estados anunciaron que no repartirán los nuevos libros de texto de la dependencia hasta que se resuelva el asunto que ha dividido opiniones en los últimos días.

Hasta el momento se sabe que los estados que no repartirán los nuevos libros de la SEP son: Jalisco y Chihuahua.

Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, anunció un plan que implementará debido a que se tomó la decisión de no entregar a los alumnos el material educativo hasta que exista una resolución judicial.

Sin embargo, explicó que cuentan con un proyecto denominado “Recrea: Educar para la Vida”, desarrollado por docentes, especialistas y padres de familia, desde el inicio de su gobierno.

El proyecto fue creado para no afectar a los alumnos y cuenta con materiales digitales para solventar las inconsistencias de los libros de texto de la SEP:

Además, Alfaro señaló que la suspensión de la entrega de libros no deriva de su contenido, sino del problema con el proceso de elaboración:

“El Gobierno de Jalisco no forma parte de este proceso legal, nosotros no formamos parte en este juicio, reafirmamos el día de hoy como lo hemos hecho siempre nuestro respeto con el Poder Judicial y vamos a esperar su resolución. En tanto no haya una resolución judicial los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco”, finalizó.