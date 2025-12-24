Embajada de Estados Unidos emite alerta para sus ciudadanos durante Navidad

La embajada de Estados Unidos en México difundió una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a sus ciudadanos que residen o visitan el país durante las celebraciones de Navidad, el 24 de diciembre, Nochebuena y Año Nuevo, ante el aumento de inseguridad registrado en esta temporada.

De acuerdo con la sede diplomática, el periodo decembrino suele coincidir con un incremento en actividades delictivas, por lo que se exhortó a extremar precauciones tanto en traslados como en actividades cotidianas y turísticas dentro del territorio mexicano.

Entre las principales recomendaciones, la embajada subrayó la importancia de reforzar la seguridad en viviendas, manteniendo puertas y ventanas cerradas, activando sistemas de alarma y utilizando luces o temporizadores que simulen presencia en los domicilios.

Asimismo, pidió a los ciudadanos actuar con cautela en espacios públicos de alta concurrencia, como mercados y centros comerciales, cuidando pertenencias personales y manteniendo bolsos o mochilas siempre cerrados. En el uso de vehículos, se aconsejó estacionarse en zonas bien iluminadas, no dejar objetos de valor a la vista y contar con el teléfono móvil cargado y números de emergencia disponibles.

La embajada también alertó sobre el aumento de fraudes durante Navidad y Año Nuevo, destacando riesgos relacionados con la ciberseguridad. Indicó que los intentos de estafa y phishing suelen intensificarse en estas fechas, por lo que recomendó verificar enlaces antes de abrirlos y confirmar la autenticidad de organizaciones antes de realizar pagos o donaciones.

Finalmente, la representación diplomática reiteró que estas medidas buscan reducir riesgos y permitir que los ciudadanos de Estados Unidos celebren las fiestas decembrinas en México con mayor seguridad y prevención.

