Estados Unidos emite alerta a sus ciudadanos tras ataque en Tijuana

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos luego del ataque con drones ocurrido contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Playas de Tijuana. El gobierno estadounidense confirmó haber recibido reportes del incidente, que incluyó el uso de explosivos y múltiples detonaciones en la zona.

En su comunicado oficial, la representación diplomática advirtió a los ciudadanos estadounidenses que se encontraban en Tijuana o sus alrededores a evitar el área donde se registró la presencia policial y a mantenerse informados a través de medios locales. También recomendó informar a familiares y amigos sobre su estado y proporcionó líneas de contacto de emergencia para quienes requirieran asistencia desde México o Estados Unidos.

El mensaje difundido por la embajada detalló que los reportes iniciales confirmaban el ataque a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Playas de Tijuana, y que se trató de un evento con explosivos lanzados presuntamente por drones. La alerta se emitió de manera preventiva, ante la posibilidad de nuevos hechos violentos en la región fronteriza.

El ataque, que estremeció a Tijuana, tuvo como objetivo las oficinas de la Unidad Anti-secuestros, generando pánico entre vecinos y trabajadores de la zona. Las detonaciones provocaron una rápida movilización de cuerpos de seguridad que desplegaron un operativo en toda el área costera para contener la emergencia.

En respuesta, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Estatal y la policía municipal implementaron un cordón de seguridad alrededor del complejo de la Fiscalía General del Estado en Playas de Tijuana, suspendiendo actividades y cerrando vías de acceso cercanas para garantizar la seguridad de la población.

De acuerdo con testimonios de residentes, el estruendo de las explosiones se escuchó en distintos puntos de Playas de Tijuana, mientras los cuerpos de seguridad disparaban hacia el cielo al detectar nuevos drones sobrevolando la zona. Aunque no se reportaron víctimas mortales, los daños materiales fueron significativos en las instalaciones atacadas.

Autoridades confirmaron que los artefactos explosivos fueron arrojados desde el aire, un hecho sin precedentes que marcó una escalada en las tácticas de la delincuencia organizada en Baja California. Las investigaciones iniciales se centraron en identificar el tipo de explosivo y el origen de los dispositivos utilizados.

El gobierno estadounidense subrayó en su comunicado que continuará monitoreando la situación en Tijuana y mantendrá comunicación constante con las autoridades mexicanas para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La alerta permanecerá vigente mientras se evalúan los posibles riesgos derivados del ataque.