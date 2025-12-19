Estados Unidos amplía sanciones y apunta al círculo familiar de Nicolás Maduro

La presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Venezuela dio un nuevo giro este viernes con la imposición de sanciones a familiares y allegados del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. La medida confirma una estrategia que ya no se limita a funcionarios de alto nivel, sino que avanza hacia el entorno personal del mandatario, en un intento por asfixiar las redes que Washington considera clave para su permanencia en el poder.

El Departamento del Tesoro informó que siete personas vinculadas directamente a Maduro y a su esposa fueron incluidas en la lista de sancionados. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que los afectados “apoyan el narcoestado rebelde de Nicolás Maduro”, un señalamiento que eleva el tono político y criminal con el que la administración estadounidense describe al gobierno venezolano.

Leer más: Aumentan en Florida los casos de dengue y chikungunya importados por turistas

Desde la óptica de Washington, las sanciones forman parte de una ofensiva más amplia contra el tráfico de drogas en el hemisferio. Bessent aseguró que Estados Unidos no permitirá que Venezuela continúe siendo una plataforma para el ingreso de estupefacientes, al tiempo que acusó al círculo de Maduro de amenazar la estabilidad regional.

El mensaje político fue aún más contundente al vincular directamente estas acciones con la postura del presidente Donald Trump. Según el Tesoro, la administración seguirá atacando las redes que sostienen lo que calificó como una “dictadura ilegítima”, reforzando la narrativa de que la presión económica y legal es una herramienta central para forzar cambios en Caracas.

Leer más: Park Hyatt abre resort de lujo en Cabo del Sol y eleva la apuesta hotelera en Los Cabos

Las sanciones se dan en un contexto de escalada sostenida. En las últimas semanas, Trump ha incrementado el cerco contra Venezuela con un despliegue militar a gran escala en el sur del Caribe, operaciones contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y la incautación de un petrolero sancionado cerca de las costas venezolanas.

A esto se suma la declaración de un “bloqueo” a los petroleros sancionados que entren o salgan del país miembro de la OPEP, una medida que golpea directamente la principal fuente de ingresos del Estado venezolano. Trump incluso ha reiterado públicamente que podrían producirse ataques terrestres en territorio venezolano, elevando la tensión regional.

Leer más: Piratería golpea al sector náutico de Cozumel y encienden alerta por la seguridad turística

El paquete de sanciones anunciado el viernes tiene un foco específico en el entorno familiar de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores. Estados Unidos lo señala por su presunta participación en un esquema de corrupción dentro de la petrolera estatal venezolana, motivo por el cual fue sancionado previamente.

Ahora, la medida se extendió a su madre, hermana, esposa e hija, así como a su padre, ampliando el castigo económico y financiero a un núcleo familiar completo. El objetivo, según la lógica estadounidense, es cortar cualquier vía de protección patrimonial o movilidad financiera asociada al poder político.

Desde Caracas, el gobierno de Maduro ha rechazado reiteradamente estas acusaciones, niega vínculos con el crimen organizado y sostiene que Washington busca un cambio de régimen para apoderarse de las vastas reservas petroleras del país. Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Información venezolano no había emitido una respuesta oficial a las nuevas sanciones.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO