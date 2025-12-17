Estados Unidos vuelve a Manta con despliegue militar en Ecuador

El arribo de personal militar de Estados Unidos a la base aérea de Manta marca un nuevo capítulo en la estrategia regional contra el narcotráfico y revive una discusión sensible en Ecuador sobre cooperación militar extranjera. La presencia fue confirmada por la embajada estadounidense, que habló de una “operación temporal” conjunta con la Fuerza Aérea del Ecuador, sin detallar el número de efectivos ni la duración del despliegue.

La operación se concentra en Manta, uno de los puertos más estratégicos del país sudamericano y un punto histórico en la ruta del narcotráfico internacional. Desde esta zona, considerada un bastión logístico para organizaciones criminales, Washington busca reforzar la recopilación de inteligencia y las capacidades operativas para frenar el tráfico de drogas que fluye por el Pacífico.

El despliegue ocurre en un contexto regional marcado por una ofensiva militar más amplia de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Estas acciones, ordenadas por la Casa Blanca, han dejado al menos 95 muertos desde septiembre, lo que refleja la intensidad de una política de seguridad que prioriza el uso de fuerza militar en corredores clave de la droga.

Las autoridades ecuatorianas reconocieron la llegada de aeronaves estadounidenses con “material de índole militar”, aunque evitaron precisar fechas y detalles del cargamento. La falta de información pública ha alimentado cuestionamientos internos, especialmente porque el país mantiene una memoria reciente del cierre de la base estadounidense en Manta en 2009, tras una década de operaciones.

El anuncio contrasta con el resultado del referendo celebrado en noviembre, cuando la mayoría de los ecuatorianos votó en contra del regreso de bases militares extranjeras. Aunque el gobierno de Daniel Noboa ha insistido en que se trata de una operación temporal y no de una instalación permanente, el despliegue reaviva suspicacias sobre el alcance real de la cooperación con Washington.

La relación bilateral en materia de seguridad se ha estrechado desde 2023, cuando Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación militar. Noboa, considerado un aliado cercano de Washington, ha apostado por endurecer el combate al crimen organizado con respaldo estadounidense, en sintonía con la agenda de seguridad impulsada por el gobierno de Donald Trump.

Antes del referendo, el propio presidente ecuatoriano recorrió instalaciones militares en Manta y en el balneario de Salinas junto con la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La visita fue interpretada como una señal de que ambos países evaluaban posibles esquemas de presencia militar, aun cuando el marco legal interno impone límites claros.

La presión del narcotráfico explica buena parte de esta estrategia. Ecuador se ubica entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, y por sus puertos transita alrededor del 70% de la droga que tiene como destino principal Estados Unidos. Con apoyo de la Marina estadounidense en el Pacífico, el país ha incautado cerca de 210 toneladas de droga en lo que va del año, una cifra alta aunque por debajo del récord de 294 toneladas alcanzado en 2024.

