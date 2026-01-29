Estados Unidos entra en una fase crítica de frío extremo que llegarían al sur de Florida

Una de las olas de frío más persistentes y severas en décadas se intensificará en Estados Unidos durante los próximos días, con temperaturas récord que no solo afectarán al norte y al centro del país, sino que alcanzarán regiones poco acostumbradas al frío extremo, incluido el sur de Florida.

Millones de personas ya se encuentran atrapadas en un periodo excepcionalmente largo de temperaturas bajo cero, una situación que se agravará entre viernes y lunes, cuando más de 200 récords diarios de frío podrían ser superados en la mitad oriental del país debido a una nueva irrupción de aire ártico.

El impacto térmico será particularmente drástico en el sur y el este, donde las temperaturas podrían ubicarse hasta 30 grados por debajo de lo normal para esta época del año, una anomalía que ha puesto en tensión tanto a la infraestructura como a los servicios de emergencia.

La dimensión humana de esta crisis climática es alarmante. La combinación de frío extremo, cortes prolongados de electricidad y falta de refugio ha dejado al menos 50 muertes en Estados Unidos tras la histórica tormenta invernal del fin de semana pasado, mientras cientos de miles de personas continúan expuestas a condiciones potencialmente mortales.

Más de 350 mil hogares y negocios en el sur del país permanecen sin suministro eléctrico y algunos acumulan hasta cuatro días consecutivos sin servicio. El restablecimiento de la energía se ha convertido en una carrera contra el tiempo, ya que el peor tramo de frío está aún por llegar.

Tennessee y Mississippi concentrarán los efectos más severos durante el sábado y domingo. Nashville y Tupelo podrían establecer récords de temperaturas máximas más bajas para la fecha, con valores de hasta -6 y -3 grados Celsius, respectivamente, niveles inusuales incluso para regiones con inviernos fríos.

Otras ciudades del sureste tampoco escaparán al congelamiento. Atlanta podría registrar su día más frío desde diciembre de 2022, mientras zonas afectadas por el hielo durante la tormenta previa enfrentarán un nuevo endurecimiento de las condiciones, complicando las labores de reparación y asistencia.

En el noreste, la persistencia del frío marca hitos históricos. Filadelfia podría cerrar el tramo de heladas más largo en casi 65 años, con hasta 12 días consecutivos en o por debajo de los 0 grados Celsius. Washington, por su parte, se encamina a su racha más extensa en más de tres décadas.

Ciudades acostumbradas al invierno, como Nueva York y Chicago, tampoco quedan al margen. Nueva York podría vivir su secuencia más prolongada de temperaturas bajo cero desde 2018, mientras que Chicago se aproxima a su racha más larga de días con máximas inferiores a -7 grados Celsius en el mismo periodo.

El frío extremo alcanzará incluso al llamado Estado del Sol. Florida podría romper más de 30 récords diarios este domingo, con Orlando registrando temperaturas bajo cero por primera vez en ocho años y Miami acercándose a su mañana más fría desde 2010, un fenómeno inusual que subraya la magnitud de esta ola ártica.

Aunque los pronósticos indican que el frío comenzará a ceder hacia finales de la próxima semana, el país enfrenta aún varios días de riesgo elevado, con consecuencias humanas, económicas y energéticas que seguirán acumulándose.

