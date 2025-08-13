Embajada de Estados Unidos felicita a México por extradición de 26 ciudadanos

La Embajada de Estados Unidos en México felicitó públicamente al Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum por su “continua y valiente cooperación” en el traslado de 26 ciudadanos, presuntos fugitivos de alto perfil al país vecino, a quienes se les imputan delitos graves como narcotráfico, tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero.

La Embajada destacó que esta acción representa un nuevo hito en la colaboración bilateral y forma parte de la alianza estratégica entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Según el mensaje diplomático, la entrega de los extraditados fortalece la lucha contra la violencia y la impunidad que aqueja a ambas naciones.

Este operativo se suma a la entrega masiva de 29 fugitivos realizada a principios de año, considerada por autoridades de ambos países como una de las acciones más relevantes contra redes criminales transnacionales.

Entre los narcotraficantes y cabecillas capturados figuran personajes clave del crimen organizado, buscados por autoridades federales de Estados Unidos por su presunta participación en actividades de tráfico de drogas, delitos violentos y operaciones de blanqueo de capitales.

El embajador Ronald Johnson señaló que la determinación de Claudia Sheinbaum ha sido fundamental para concretar estas acciones y que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, se han impulsado medidas firmes en materia de seguridad pública y aplicación de la ley.

Según el representante diplomático, esta segunda entrega demuestra “lo que es posible cuando dos gobiernos se unen” y aseguró que la captura y envío de estos ciudadanos a Estados Unidos contribuye a que las comunidades de ambos países estén más seguras.

La operación fue posible gracias a la coordinación del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, la DEA y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, en colaboración con las agencias de seguridad mexicanas.

La Embajada reiteró que el compromiso bilateral seguirá vigente para enfrentar de forma conjunta la amenaza de las organizaciones criminales y terroristas transnacionales, fortaleciendo instituciones y protegiendo el Estado de derecho en la región.