Estados Unidos recorta fondos a programas globales contra el VIH; temen rebrote histórico

La estabilidad de los sistemas de salud pública mundial enfrenta una crisis severa por el desfinanciamiento de programas clave contra el VIH. El gobierno de Estados Unidos aplicó recortes drásticos a la ayuda global desde enero de 2025, impactando directamente la atención de miles de personas.

Washington oficializó el 27 de febrero de 2025 la retirada de su apoyo económico a UNAIDS, una agencia fundamental para la contención de la epidemia. Esta medida elevó la preocupación global inmediata porque UNAIDS depende de tales recursos para mantener la prevención y el tratamiento en países vulnerables.

Las consecuencias del recorte fueron visibles rápidamente, pues en marzo de 2025 varios gobiernos reportaron fallas en la entrega de antirretrovirales y acceso a pruebas de diagnóstico. Las organizaciones comunitarias alertaron sobre limitaciones severas que dejaron sin atención esencial a miles de personas en situación de riesgo.

¿Qué servicios contra el VIH se interrumpen primero a nivel mundial?

Los centros de salud especializados empezaron a interrumpir servicios cruciales ante la falta de financiamiento operativo. A fines de marzo, las clínicas de atención materna notificaron graves fallas en la asistencia destinada a mujeres con VIH.

Expertos señalaron que esta reducción de servicios incrementa notablemente el peligro de transmisión del virus durante los embarazos. La falta de un seguimiento adecuado amenaza la salud de madres e hijos en regiones afectadas por la dependencia de esta ayuda.

LEE MÁS: OMS advierte que la pérdida de confianza en las vacunas podría detonar brotes graves de enfermedades prevenibles

¿Esto podría provocar un rebrote de VIH?

La crisis generó proyecciones sombrías por parte de UNAIDS, estimando un aumento considerable de nuevas infecciones de VIH a nivel mundial. El informe advirtió de un posible retroceso de décadas en la lucha global si los recursos suspendidos no se restablece pronto.

La gravedad de la situación se confirmó en noviembre de 2025, cuando un reporte detalló el cierre efectivo de centros de atención en regiones que dependen de la ayuda externa. Las autoridades sanitarias nacionales confirmaron que la falta de personal e insumos provoca interrupciones que comprometen la estabilidad total de los sistemas de salud.