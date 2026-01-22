Estados Unidos abandona oficialmente la OMS: Un golpe crítico a la estabilidad de la salud global

Este jueves 22 de enero de 2026, se consuma uno de los movimientos geopolíticos más drásticos en materia de salud pública: la salida oficial de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La administración de Donald Trump culmina así un proceso iniciado por una profunda retórica de desconfianza hacia el organismo, al que ha acusado de falta de transparencia y de estar bajo la influencia excesiva de otros bloques de poder.

Con esta decisión, el país norteamericano deja de ser el principal contribuyente financiero, retirando fondos que sostienen programas vitales de vacunación y respuesta a emergencias.

La salida no es solo simbólica; tiene implicaciones financieras devastadoras. Estados Unidos aportaba anualmente cerca de 450 millones de dólares, lo que representaba aproximadamente el 15% del presupuesto total del organismo.

Este recorte masivo pone en riesgo inmediato la vigilancia de nuevas variantes de virus, la lucha contra enfermedades erradicables como la polio y el suministro de medicamentos en países en desarrollo.

La propia OMS ha emitido una alerta internacional señalando que, sin la cooperación técnica y económica de la potencia mundial, el planeta es hoy un lugar “menos seguro” ante futuras pandemias.

A nivel logístico, la ruptura implica que los científicos estadounidenses dejarán de participar formalmente en las redes de intercambio de datos genómicos coordinadas por la organización.

Esto podría retrasar el desarrollo de vacunas anuales contra la influenza y la respuesta rápida ante brotes de enfermedades emergentes como el Mpox subclado Ib o nuevas cepas de gripe aviar.

Expertos en salud pública advierten que este aislamiento sanitario podría generar “puntos ciegos” en la detección temprana de patógenos con potencial pandémico, afectando directamente a sus vecinos, incluyendo a México.

Un mundo fragmentado ante las amenazas biológicas

Dentro del contexto de seguridad nacional, esta salida debilita el Reglamento Sanitario Internacional, el marco legal que obliga a los países a reportar brotes en tiempo real.

Para dar contexto, la última vez que se planteó una ruptura de esta magnitud fue durante el primer mandato de Trump, pero la administración posterior revirtió la decisión.

Hoy, con la salida efectiva, instituciones como la UNAM y la OPS prevén que México deba fortalecer sus propios sistemas de vigilancia para compensar la falta de coordinación trilateral.

Las estadísticas muestran que el 70% de los programas de erradicación de enfermedades en África y América Latina dependen, en alguna medida, de los fondos que hoy dejan de fluir.

La comunidad médica internacional observa con preocupación cómo la salud pública se convierte en una ficha de ajedrez político.

Mientras China y la Unión Europea han manifestado su intención de aumentar sus aportaciones, el vacío técnico dejado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. es difícil de llenar a corto plazo.

La fragmentación de la salud global podría derivar en normativas sanitarias contradictorias, dificultando el comercio internacional y los viajes transfronterizos en el futuro cercano.

