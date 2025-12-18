El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaría guerra contra Venezuela esta noche

El periodista conservador Tucker Carlson afirmó que Donald Trump anunciaría una guerra contra Venezuela durante un discurso a la nación de este miércoles por la noche, según información que dijo haber recibido de un miembro del Congreso de Estados Unidos.

La versión fue difundida en el pódcast de tendencia conservadora Judging Freedom, donde Carlson sostuvo que legisladores fueron informados previamente sobre un conflicto inminente que sería comunicado oficialmente por Trump en un mensaje televisado desde la Casa Blanca.

El discurso a la nación se realizó en el contexto del balance del primer año de gestión presidencial, marcado por críticas internas relacionadas con el costo de la vida y la percepción de que la administración priorizó la política exterior sobre asuntos domésticos.

El señalamiento ocurrió en un momento de creciente tensión regional, luego de que Estados Unidos incrementó su presencia militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico que opera en esa zona estratégica.

Durante los meses previos, fuerzas estadounidenses realizaron operativos aéreos y navales contra embarcaciones sospechosas, lo que incluyó ataques a lanchas presuntamente cargadas con droga, con un saldo mortal significativo entre sus tripulantes.

En paralelo, Donald Trump aseguró en redes sociales que Venezuela se encontraba rodeada por una poderosa flota naval y advirtió que la presión continuaría hasta recuperar petróleo, territorios y activos que, afirmó, fueron arrebatados a Estados Unidos.

Como parte de esas acciones, el gobierno estadounidense confiscó un buque petrolero frente a costas venezolanas y ordenó posteriormente el bloqueo total de buques sancionados que ingresaran o salieran del país sudamericano.

Estas decisiones elevaron la fricción diplomática y militar entre ambas naciones, al interpretarse como un endurecimiento directo contra el comercio energético venezolano.

En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó a las fuerzas armadas de Venezuela escoltar los buques que transportaran petróleo y otros hidrocarburos desde sus puertos, con el objetivo de garantizar las exportaciones.

La medida implicó el riesgo de encuentros directos entre embarcaciones venezolanas y unidades navales de Estados Unidos, tras la orden presidencial de imponer un bloqueo militar total.