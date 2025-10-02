Autoridades alertan sobre fraude digital de “Trusteer Rapport” que vacía cuentas bancarias

Autoridades de seguridad pública han emitido una alerta crucial dirigida a los usuarios de banca en línea debido a la circulación de un fraude digital. Este engaño solicita a los usuarios instalar un supuesto “complemento de seguridad Trusteer Rapport” para poder continuar realizando operaciones en las plataformas bancarias.

Especialistas han confirmado que este mensaje es completamente falso. Al instalar el programa fraudulento, los delincuentes obtienen la capacidad de bloquear la computadora del usuario y, posteriormente, vaciar la cuenta bancaria.

El Gobierno de Baja California Sur, operando a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ha exhortado a la ciudadanía a seguir diversas recomendaciones estrictas para proteger sus recursos financieros:

El banco no obliga a instalar programas adicionales para operar en línea.

no obliga a instalar para operar en línea. Se debe evitar descargar archivos de ventanas emergentes sospechosas .

. Es fundamental verificar siempre el dominio oficial del banco antes de introducir cualquier tipo de dato personal o financiero.

Las autoridades hacen hincapié en que si algún usuario ha instalado accidentalmente el programa malicioso, debe contactar de inmediato al banco y presentar una denuncia para asegurar la protección de sus fondos.

Enfatizando la responsabilidad del usuario, las autoridades señalan que “Tu seguridad empieza en tu dispositivo”, e invitan a la población a compartir esta alerta para prevenir que más personas caigan en este tipo de estafas.