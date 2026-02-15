Caos en el Carnaval de La Paz: Estampida derriba vallas tras bloqueos policiales

Una noche de fiesta estuvo a punto de convertirse en tragedia en el Carnaval de La Paz 2026. Lo que comenzó como una molestia por el bloqueo de accesos terminó en una estampida humana que derribó las vallas de contención instaladas por el Ayuntamiento en la zona del templete principal, justo antes de la presentación de la cantante Mon Laferte.

El conflicto estalló cuando elementos de la Policía Municipal impidieron el libre tránsito hacia el escenario, provocando un peligroso “cuello de botella”. Ante la presión de miles de personas que seguían llegando al malecón, la multitud entró en desesperación, iniciando una estampida contra el cerco policiaco. De acuerdo a testigos mujeres, niños y personas con discapacidad quedaron atrapados en el movimiento descontrolado de la masa que, finalmente, logró vencer las protecciones metálicas.

Los elementos de seguridad se vieron completamente superados por la fuerza de la gente, quienes se abalanzaron contra las vallas para recuperar la movilidad. Testigos en el lugar describieron momentos de alta tensión, con gritos y empujones que pusieron en riesgo la integridad de las familias presentes. A pesar de que la municipalidad había previsto una afluencia masiva para este sábado, la logística de contención falló drásticamente, permitiendo que la situación se saliera de control.

Reporte de lesionados en espera

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un balance sobre el número de asistentes que pudieron haber resultado heridos tras la estampida. Se espera que en las próximas horas el Comité Organizador del Carnaval emita un comunicado para informar si se realizarán ajustes en los protocolos de acceso y movilidad para los eventos de cierre, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes en este 2026.

