“¿estaremos pensando mal?, ¿usted qué cree?”.

Acabó la primera instrucción a las “corcholatas” y con una impresión de primera instancia, quieren limitar su eventual interés en cambiar el país por alinearse con el “instructivo” presentado, obligados a no rebelarse, no pensar y seguir con la 4T, mediante compromiso firmado. No oír opiniones de nadie, si no es de la 4T.(sic) ¿Dudan de algunos? ¿Se rebelará alguno por trampa en la encuesta?

Será por encuesta seleccionando a 4 empresas encuestadoras, seguramente de las que pronosticaron 20 puntos de diferencia a favor de Morena en el Estado de México y fueron 8. Muy atinados. ¿O alineados? ¿O donde hicieron las encuestas? ¿Clase media no? ¿Solo a ignorantes y pobres?

Se prohíben los debates, o lo que es lo mismo, seguirá una encuesta de presencia corporal, tipo de vestido, sonrisa, monólogos sin comprobar su veracidad y habilidad y/o de reparto de favores o regalos. Con este partido todo es posible. Aunque no somos iguales, se asegura.

De salida, Morena ya goza de la mínima credibilidad.

No podremos ver a Sheinbaum defender su posición con méritos propios y sin la sombra protectora de AMLO, no podremos ver la gran diferencia de experiencia entre Ebrard y el tabasqueño Adán, no podremos ver la verdadera capacidad de Monreal atrás de su supuesta posición de respeto a la ley y víctima. Noroña y el nuevo de Chiapas negociarán su apoyo a alguno de primera línea, tarde o temprano.

En esta tarde, en un sitio de la ciudad de Tijuana había un mitin a favor de Adán, con no más de 200 personas. ¿Quién se quiere congraciar con Adán? ¿La gobernadora quien ya le declaró su amor? Si hicieran ahí la encuesta el resultado de 100 entrevistados todos preferirían a Adán. Esa es la falla garrafal de las encuestas. Dependen de sitio, hora, nivel, clase. Si son ignorantes y faltos de educación seguirán las indicaciones de los encuestadores, previamente sensibilizados.

Su resultado será inapelable y el 6 de septiembre tendremos el nombre del candidato, y los demás aceptarán sumisos (?) el resultado. Y el presidente no intervendrá en el proceso. ¿Alguien lo cree?

Al final del día, alinean a los candidatos, limitan su fuerza real, firman acuerdos de sometimiento y aclaran que cualquier intento de rebeldía está prohibido dentro de la 4T. Como borregos dentro de un corral.

¿Se podrá manipular la selección del candidato con instrucciones precisas a las encuestadoras pagándoles cinco veces sus honorarios iniciales? ¿Lo podría hacer Morena? ¿Son diferentes? ¿Podrían recibir órdenes del presidente en turno?

Obviamente, existe la duda que, siendo Morena, pero,

“¿estaremos pensando mal?, ¿usted qué cree?”.