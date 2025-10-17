La Secretaría de Salud de BCS invita a la jornada gratuita de esterilización canina y felina en La Paz

La Secretaría de Salud de Baja California Sur informó que aún hay lugares disponibles para la jornada gratuita de esterilización de perros y gatos, que se llevará a cabo el viernes 25 de octubre en las instalaciones del Polideportivo de La Paz.

El propósito de esta campaña es fomentar la tenencia responsable de mascotas y disminuir la población de animales en situación de calle, mediante procedimientos quirúrgicos sin costo que contribuyen al bienestar animal y a la salud pública.

De acuerdo con datos del Colegio de Médicos Veterinarios de Baja California Sur, hasta 2022 se estimaba que alrededor de 50 mil perros callejeros deambulaban por las calles de la ciudad. La agrupación advirtió que esta cifra representa no solo un problema de abandono, sino también un riesgo sanitario, ya que la cantidad de heces fecales generadas por esta población supera las 10 toneladas diarias. Según explicó el Colegio, una vez que estos desechos se secan, las partículas son arrastradas por el viento, lo que contribuye a la contaminación del aire y puede afectar la salud de la población.

Requisitos

La dependencia estatal precisó que los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos antes de acudir a la intervención: las mascotas deben estar en buen estado de salud, libres de pulgas y garrapatas, con un ayuno mínimo de 12 horas y baño previo de 24 horas. También se solicita que las hembras no estén gestantes, lactantes ni en celo.

Las operaciones estarán a cargo de personal veterinario certificado y podrán realizarse en cachorros a partir de los tres meses de edad. Para agendar una cita, los ciudadanos pueden enviar un mensaje de WhatsApp a los números 612 149 4831 o 612 149 4900.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Salud BCS busca fortalecer la cultura del cuidado animal y crear conciencia sobre la importancia de la esterilización como medida preventiva. En su mensaje oficial, la dependencia subraya: “Al esterilizarnos, pones tu granito de arena para que menos animalitos vivan en la calle.”

