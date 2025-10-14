Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 13 de Octubre, 2025
Los Cabos

Este jueves, esterilizan y vacunan mascotas en San José del Cabo

El XV Ayuntamiento de Los Cabos invita a la ciudadanía a participar en la campaña gratuita de esterilización y vacunación de mascotas, promoviendo el bienestar animal y la salud pública.
Daniela Lara
13 octubre, 2025
Jornada gratuita de esterilización y vacunación de mascotas en San José del Cabo este jueves 16 de octubre. Cupo limitado, agenda tu cita.

IMG: Archivo Tribuna de México

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Salud, el Comité de Bienestar Animal y Salud Municipal, invita a la ciudadanía a participar en la campaña gratuita de esterilización canina y felina.

La actividad se realizará este jueves 16 de octubre, en la colonia Guaymitas, San José del Cabo, de 08:00 a 13:00 horas.

Durante la jornada también se aplicarán vacunas antirrábicas gratuitas, como parte de las acciones para promover la salud pública y el bienestar animal.

Se recomienda que las mascotas cumplan con:

  • Ayuno mínimo de ocho horas antes del procedimiento.

  • Las hembras no deben estar en gestación, lactancia ni en celo.

Para programar una cita previa, comunicarse al teléfono: (624) 240 6945.

Con acciones como la campaña gratuita de esterilización y vacunación, el Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso con la protección y bienestar de los animales de compañía, impulsando políticas públicas de salud, conciencia y responsabilidad social, en favor de una convivencia armónica entre ciudadanía y mascotas.

