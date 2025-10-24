Alarma en el Barrio El Esterito: reportan 27 casos de dengue y presencia de larvas en aguas negras

Habitantes del Barrio El Esterito denunciaron un brote de dengue que mantiene en alerta a la comunidad, con 27 personas contagiadas, de las cuales dos presentan dengue hemorrágico, la forma más grave de la enfermedad.

Los vecinos aseguran que el aumento de contagios está directamente relacionado con los derrames constantes de aguas negras en las calles y el estancamiento de líquidos contaminados, donde ya se ha detectado la presencia de larvas de mosquito.

“Estamos teniendo un grave problema de dengue, ya llevamos contados 27 vecinos contagiados, 2 con dengue hemorrágico. En las aguas negras se pueden ver larvas; necesitamos que la Secretaría de Salud refuerce la limpieza y la jornada de fumigación”, señala la denuncia ciudadana difundida en redes sociales.

La comunidad exige una intervención inmediata de la Secretaría de Salud de Baja California Sur (SSBCS), así como la colaboración del Ayuntamiento de La Paz para detener los derrames de drenaje y reforzar las acciones de saneamiento y fumigación en la zona.

“Urge atención inmediata y que hagan algo para que no continúen los derrames constantes de aguas negras, porque ahí mismo están saliendo las larvas del mosquito”, añadieron los vecinos.

Los residentes también pidieron campañas de limpieza y descacharrización, pues temen que la propagación del mosquito Aedes aegypti alcance colonias vecinas.

El llamado ciudadano se suma a los reportes recientes del incremento de casos de dengue en La Paz, lo que evidencia la urgencia de fortalecer las medidas de control sanitario antes de que el brote se extienda a otras zonas del municipio.

