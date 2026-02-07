Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 7 de Febrero, 2026
Los Cabos

Refuerzan conservación del estero josefino con retiro de flora invasora

Con participación interinstitucional, se llevó a cabo una jornada de saneamiento en el estero josefino para extraer lirio acuático y otras especies invasoras, además de fomentar la conciencia ambiental ciudadana.
7 febrero, 2026
Realizan jornada de limpieza en el Estero de San José del Cabo

IMG: Daniela Lara

Este sábado 7 de febrero se llevó a cabo una jornada de limpieza en el Estero de San José del Cabo, en la que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, integrantes de la mesa de seguridad regional y voluntarios, con el objetivo principal de retirar flora invasora dentro de la reserva ecológica.

La campaña se enfocó en la rehabilitación y saneamiento del estero josefino como punto prioritario de intervención. De acuerdo con el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, estas acciones también buscan fortalecer el acercamiento social con la ciudadanía y fomentar la participación comunitaria en el cuidado del entorno natural.

“Es una actividad muy importante que la mesa de seguridad regional con sede aquí en Los Cabos estableció, es una jornada de limpieza del Estero. Vamos a irnos en conjunto con la Dirección de Ecología de Los Cabos, vamos a irnos a la parte de la bocana del estero, hay un lirio acuático, es una plaga que tenemos que retirar. Creemos que es muy importante que este acercamiento de la mesa de seguridad donde participa SEDENA, Guardia Nacional, Procuraduría, Seguridad Pública Municipal, Bienestar, la representación del gobierno del Estado”, expresó Rentería Santana. 

Por su parte, el director de Ecología y Medio Ambiente de Los Cabos, Jorge Armando López Espinoza, destacó el esfuerzo conjunto de los voluntarios y autoridades para retirar grandes cantidades de lirio acuático, lechuguilla y otras plantas invasoras, acciones que además contribuyen a promover la cultura de participación ciudadana en favor de los espacios naturales.

“Entre todos haremos un esfuerzo para que podamos extraer bastantes toneladas de lirio acuático, lechuguilla, plantas invasoras y en general una limpieza a todo lo que es el el estero Josefino (…) es muy importante la parte que vamos a hacer ahorita que es la acción física, extracción de material. Pero también es muy importante que lleven a sus casas también el mensaje de la cultura ambiental”, informó López Espinoza. 

Las autoridades reiteraron que este tipo de jornadas buscan preservar el equilibrio ecológico del Estero de San José del Cabo, considerado uno de los humedales más importantes de Baja California Sur, al tiempo que promueven la conciencia ambiental y la colaboración entre gobierno y sociedad.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

