Esto es lo que deben pagarte si trabajaste el 25 de diciembre

El 25 de diciembre es considerado en México como día de descanso obligatorio, por lo que las personas que laboran en esa fecha tienen derecho a recibir un pago especial, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el 25 de diciembre es un día de descanso obligatorio para las y los trabajadores en México. Sin embargo, en sectores como servicios, comercio, turismo, seguridad o salud, muchas personas sí deben presentarse a laborar.

En estos casos, la ley es clara: si trabajas un día de descanso obligatorio, el patrón debe pagarte tu salario diario normal más el doble, es decir, un pago triple por esa jornada.

¿Cómo se calcula el pago?

Si tu salario diario es de 500 pesos:

Salario normal: 500 pesos

Pago doble adicional: 1,000 pesos

Total a recibir por ese día: 1,500 pesos

Este pago es independiente de otras prestaciones y no sustituye el descanso, sino que compensa el hecho de haber trabajado en una fecha festiva oficial.

¿Qué pasa si no te pagan lo correspondiente?

Si el patrón no cumple con este pago:

Puedes acudir a la PROFEDET para recibir asesoría gratuita

También es posible presentar una queja ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

La recomendación es conservar comprobantes de asistencia, recibos de nómina y cualquier evidencia del turno laborado.

Además del 25 de diciembre, otros días de descanso obligatorio incluyen el 1 de enero, el 1 de mayo y el tercer lunes de noviembre, los cuales también generan pago triple si se trabajan.

