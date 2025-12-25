Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 25 de Diciembre, 2025
HomeDineroEsto es lo que deben pagarte si trabajaste el 25 de diciembre
Dinero

Esto es lo que deben pagarte si trabajaste el 25 de diciembre

La Ley Federal del Trabajo establece que quienes laboran en un día de descanso obligatorio deben recibir un salario adicional, además de su sueldo normal
25 diciembre, 2025
0
13
trabajo navidad

Imagen generada con IA

El 25 de diciembre es considerado en México como día de descanso obligatorio, por lo que las personas que laboran en esa fecha tienen derecho a recibir un pago especial, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el 25 de diciembre es un día de descanso obligatorio para las y los trabajadores en México. Sin embargo, en sectores como servicios, comercio, turismo, seguridad o salud, muchas personas sí deben presentarse a laborar.

En estos casos, la ley es clara: si trabajas un día de descanso obligatorio, el patrón debe pagarte tu salario diario normal más el doble, es decir, un pago triple por esa jornada.

¿Cómo se calcula el pago?

Si tu salario diario es de 500 pesos:

  • Salario normal: 500 pesos

  • Pago doble adicional: 1,000 pesos

  • Total a recibir por ese día: 1,500 pesos

Este pago es independiente de otras prestaciones y no sustituye el descanso, sino que compensa el hecho de haber trabajado en una fecha festiva oficial.

¿Qué pasa si no te pagan lo correspondiente?

Si el patrón no cumple con este pago:

  • Puedes acudir a la PROFEDET para recibir asesoría gratuita

  • También es posible presentar una queja ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

La recomendación es conservar comprobantes de asistencia, recibos de nómina y cualquier evidencia del turno laborado.

Además del 25 de diciembre, otros días de descanso obligatorio incluyen el 1 de enero, el 1 de mayo y el tercer lunes de noviembre, los cuales también generan pago triple si se trabajan.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasLFTNavidad
Articulo anterior

Transporte público en La Paz durante Navidad operará con horarios especiales

Siguiente articulo

Disfruta la Navidad en Baja California Sur con estas actividades para toda ...