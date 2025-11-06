¡Inesperado! Estos son los 5 nominados que arriesgan su salida de La Granja VIP

La Granja VIP vivió su cuarta asamblea de nominación en un ambiente de alta tensión el pasado miercoles. Cinco participantes quedaron en riesgo de eliminación tras una dinámica de nominación directa y sorpresiva, celebrada dentro del reality show producido por TV Azteca. Este evento reveló el uso de un poder especial nunca antes visto, alterando las estrategias de los concursantes que luchan por un premio de dos millones de pesos.

La lista definitiva de riesgo de la cuarta semana está compuesta por:

Lola Cortés

Manola Díez

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

Alberto del Río , también conocido como “El Patrón”

Alfredo Adame y Eleazar Gómez recibieron la mayor cantidad de votos de sus compañeros durante la nominación cara a cara. En total, 13 participantes continúan en la competencia dentro de La Granja VIP.

Decisiones inesperadas y el poder del ‘huevo dorado’

La sorpresa de la noche fue la aparición del “huevo dorado”, un elemento inédito que otorgó a Fabiola Campomanes un poder de nominación directa. La actriz utilizó este poder para enviar a Manola Díez a la lista de nominados, asegurando que si no lo hacía, no sería “congruente”.

Además, Lola Cortés se convirtió en la primera nominada de la semana debido a una decisión previa. La artista fue seleccionada por Omahi al concluir su paso por el programa, quien en su “legado” expresó que creía que era necesario que Lola saliera de La Granja VIP.

Duelos clave y enfrentamientos verbales

El segundo nominado inicial fue “El Patrón” Alberto del Río, tras perder en “el duelo” contra César Doroteo. Ambos fueron seleccionados para este enfrentamiento por el capataz de la semana, Sergio Mayer Mori.

Mayer Mori confesó que su intención original era enviar a César Doroteo, conocido como Teo, a la nominación, lo que generó especulaciones sobre sus movimientos estratégicos. La jornada culminó con varios enfrentamientos verbales protagonizados por:

Manola

Lola Cortés

Lis Vega

“El Patrón”

Quienes discutieron fuertemente con Alfredo Adame. Estos conflictos surgieron a raíz de una pelea previa entre el luchador y el actor durante una actividad grupal que implicaba la elaboración de tortillas.

Con los cinco nominados definidos, las votaciones para la salvación ya están abiertas para el público. Los seguidores de “La Granja VIP” tienen la oportunidad de apoyar a sus concursantes favoritos a través del sitio web oficial o la aplicación TV Azteca En Vivo, con el objetivo de evitar la expulsión del próximo domingo.