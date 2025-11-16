Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 16 de Noviembre, 2025
HomeTurismoEstos son los cinco mejores museos del país para conocer la historia de la Revolución Mexicana
Turismo

Estos son los cinco mejores museos del país para conocer la historia de la Revolución Mexicana

La Revolución Mexicana es una de las partes más importantes de la historia del país y si te gustaría conocer a detalle estas batallas, aquí te decimos cuáles son los mejores museos que debes visitar
Carolina Solis
16 noviembre, 2025
0
5
Castillo de Chapultepec

La Revolución Mexicana de 1910 no solo transformó el panorama político y social de México, sino que dejó un legado de lucha por la justicia y la democracia que aún resuena en la identidad nacional.

Para conmemorar su 115 aniversario, miles de visitantes acuden cada año a los museos dedicados a este movimiento armado, donde artefactos, documentos y relatos personales permiten sumergirse en las batallas de Francisco I. Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Es por eso que hoy nos dimos a la tarea de buscar cuáles son los cinco mejores museos en México para conocer y disfrutar esta epopeya histórica.

A continuación, detallamos nombre, horarios, precios de entrada (adaptados a categorías como niños, adultos, adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad) y dirección completa para que no batalles en llegar.

Recuerda que los domingos suelen ser gratuitos en muchos de los museos, gracias a programas federales.

1. Museo Nacional de la Revolución Ubicado en el sótano del icónico Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, este museo es el epicentro para entender el levantamiento de 1910. Sus salas exhiben armas, uniformes y fotografías que narran desde el Porfiriato hasta la consolidación posrevolucionaria, con énfasis en figuras como Carranza y Obregón. Ideal para un recorrido cronológico que despierta el patriotismo.

  • Horarios: Martes a domingo, de 10:00 a 17:30 horas (última admisión a las 17:00).
  • Precios de acceso:
    • Niños (menores de 13 años): Gratuito.
    • Adultos: $90 MXN.
    • Adultos mayores (INAPAM): Gratuito.
    • Estudiantes (con credencial): Gratuito.
    • Personas con discapacidad: Gratuito.
  • Dirección: Plaza de la República s/n, Colonia Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030, Ciudad de México.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

2. Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec): En el majestuoso Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, este museo recorre toda la historia mexicana, con salas dedicadas a la Revolución que destacan la Decena Trágica y la Constitución de 1917. Sus murales y objetos personales de líderes revolucionarios, como el sable de Madero, ofrecen una visión panorámica desde la Independencia hasta el siglo XX.

  • Horarios: Martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas (última admisión a las 16:30).
  • Precios de acceso:
    • Niños (menores de 13 años): Gratuito.
    • Adultos: $100 MXN.
    • Adultos mayores (mayores de 60 años): Gratuito.
    • Estudiantes (con credencial): Gratuito.
    • Personas con discapacidad: Gratuito.
  • Dirección: Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Sección 1 del Bosque de Chapultepec, Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11580, Ciudad de México.

3. Museo del Palacio de Bellas Artes en la CDMX: Más que un templo del arte, este palacio alberga murales icónicos de Diego Rivera y Siqueiros que capturan el espíritu revolucionario: desde la huelga de Cananea hasta la expropiación petrolera. La sección histórica ilustra cómo la Revolución inspiró el renacimiento cultural mexicano, fusionando arte y política en un edificio art déco impresionante.

  • Horarios: Martes a domingo, de 10:00 a 17:30 horas (taquilla hasta las 19:00 en días con funciones).
  • Precios de acceso:
    • Niños (menores de 13 años): Gratuito.
    • Adultos: Gratuito (entrada libre permanente).
    • Adultos mayores: Gratuito.
    • Estudiantes: Gratuito.
    • Personas con discapacidad: Gratuito.
  • Dirección: Av. Juárez s/n, esq. Eje Central, Centro Histórico, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000, Ciudad de México.

4. Museo Regional de la Revolución Mexicana (Casa de los Hermanos Serdán). En Puebla, esta casa-museo es testigo vivo del estallido revolucionario: aquí se libró la primera batalla contra Díaz en 1910. Exposiciones recrean la conjura maderista con armas originales y cartas de Aquiles Serdán, enfatizando el rol de las mujeres como Natalia y Carmen en la lucha por la democracia.

  • Horarios: Martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.
  • Precios de acceso:
    • Niños (menores de 12 años): $20 MXN.
    • Adultos: $40 MXN.
    • Adultos mayores (INAPAM): $20 MXN.
    • Estudiantes (con credencial): $20 MXN.
    • Personas con discapacidad: $20 MXN (o gratuito con acompañante).
  • Dirección: Av. 6 Oriente 206, esq. 2 Norte, Colonia Centro, Puebla, Puebla, C.P. 72000, Puebla.

5. Museo Francisco Villa y su Legado: En Durango, tierra de Pancho Villa, este museo honra al Centauro del Norte con réplicas de trenes blindados y testimonios de sus campañas. Explora el impacto de la Revolución en el norte, desde batallas como Torreón hasta la reforma agraria, con un enfoque en el folclor y la música revolucionaria que aún vibra en la región.

  • Horarios: Martes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas; sábados y domingos, de 11:00 a 18:00 horas.
  • Precios de acceso:
    • Niños (menores de 7 años): Gratuito.
    • Adultos: $40 MXN.
    • Adultos mayores (INAPAM): Gratuito.
    • Estudiantes (con credencial): $20 MXN.
    • Personas con discapacidad: Gratuito.
  • Dirección: Av. 16 de Septiembre 130, Colonia Silvestre Dorador, Durango, Durango, C.P. 34000, Durango.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Estos museos no solo preservan el pasado, sino que invitan a reflexionar sobre el presente: la Revolución como semilla de equidad social. Si planeas una visita, reserva con antelación en temporada alta y combina con recorridos guiados para profundizar. ¡La historia cobra vida en cada sala! Para más detalles, consulta los sitios oficiales del INAH o INBA.

Recibe más noticias en tu WhatsApp: REGÍSTRATE AQUÍ

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasMuseosRevolución Mexicana
Articulo anterior

Marcha de Generación Z: Reporta 80 lesionados y 20 detenidos en disturbios ...