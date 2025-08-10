Sectur impulsa Estrategia Nacional para fortalecer Pueblos Mágicos con enfoque sostenible e inclusivo

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó sobre los avances en la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de los Pueblos Mágicos, programa que busca posicionar estos destinos como motores de desarrollo local sostenible sin perder su identidad cultural.

Con cinco ejes principales —sostenibilidad, infraestructura, profesionalización, promoción y comercialización—, la estrategia concluyó la primera fase con la recopilación del 100% de documentos de los 177 Pueblos Mágicos, permitiendo diseñar políticas que mejoren la calidad turística y el bienestar comunitario.

A través de la Dirección General de Gestión Social de Destinos, se han implementado programas y alianzas que benefician a miles de personas, enfocándose en un turismo que genere empleo y prosperidad compartida.

Entre las alianzas destacan:

Sectur y BBVA: Inversión anual de 150 millones de pesos para promover la marca México y los Pueblos Mágicos, además de impulsar la inclusión financiera y digitalización de prestadores turísticos.

Sectur y VISA: Análisis de gasto turístico internacional para mejorar la promoción y experiencia del visitante.

Turismo Deportivo: Convenios con siete estados y un Pueblo Mágico para organizar 42 eventos deportivos, generando una derrama económica estimada en 583.1 millones de pesos.

Rutas Mágicas de Color: Intervención artística en fachadas de 13 localidades, fortaleciendo la identidad visual de los destinos.

Alianza con México Desconocido: Difusión de más de 200 eventos turísticos y culturales, aumentando la visibilidad y el flujo turístico en 17 estados.

Rodríguez Zamora reafirmó el compromiso del gobierno federal de seguir fortaleciendo el turismo con acciones que fomenten empleo, inclusión y desarrollo sostenible en todo el país.

