Ciudadanos comparten estrategias contra estafas telefónicas en La Paz

Ante el aumento de estafas telefónicas y cibernéticas reportado por la policía municipal de La Paz, ciudadanos compartieron sus experiencias y estrategias para reconocer y evitar estos intentos de fraude. En un sondeo realizado para Tribuna de México, los participantes coincidieron en la importancia de mantenerse alertas y no proporcionar información personal.

Julia Padilla, residente de la ciudad, narró una ocasión en la que recibió una llamada afirmando que su hija estaba en peligro. Julia destacó que lo más importante es no entrar en pánico y confirmar la situación con familiares antes de actuar.

“Una vez me dijeron que era una de mis hijas y dijeron que tenían que ir por ella, pero pues ahí estaban las 3 en mi casa. No les di información y colgué de inmediato”, contó Julia.

Por su parte, Serafín Soto Ornelas explicó que su manera de evitar este tipo de engaños es simplemente no contestar, lo que le ha ayudado a nunca ser víctima de alguna estafa telefónica o cibernética.

“Lo único que en el teléfono cuando me llaman si no conozco a veces teléfono de una persona no lo contesto”, señaló Serafín.