Se estrella avión militar ruso; reportan siete personas muertas

Un avión militar ruso se estrelló este 9 de diciembre en un embalse de la región central de Rusia, y las primeras informaciones reportan al menos siete personas fallecidas. Entre los cuerpos recuperados se encuentran militares que viajaban en la unidad de transporte.

El aparato fue identificado como un AN-22 de transporte militar. El accidente habría ocurrido poco después de despegar, cuando el avión se precipitó sobre un cuerpo de agua, lo que dificultó las labores de rescate.

Las autoridades rusas informaron que no descartan ninguna hipótesis: tanto un fallo técnico como un error humano están siendo investigados. Equipos de rescate y buzos trabajan en la zona para recuperar los restos y determinar las causas exactas del accidente.

Este accidente se suma a una serie de incidentes recientes en la aviación militar rusa, lo que vuelve a poner en el centro el debate sobre el mantenimiento, condiciones de vuelo y seguridad de las aeronaves del país.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas oficialmente. Las autoridades han convocado a una investigación exhaustiva y han pedido prudencia hasta concluir los peritajes.