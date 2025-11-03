One&Only Mandarina, Hotel Esencia y Xinalani logran Tres Llaves de la Guía MICHELIN

Tres hoteles mexicanos han sido reconocidos con la distinción máxima de la Guía MICHELIN para alojamientos, al recibir la categoría de “Tres Llaves”, lo cual los coloca entre lo mejor del hospedaje de lujo en México.

Los establecimientos galardonados son:

One&Only Mandarina , ubicado en Lo de Marcos , Riviera Nayarit .

, ubicado en , . Hotel Esencia , en Playa del Carmen , Riviera Maya .

, en , . Xinalani Hotel Boutique, en la Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, Jalisco.

La Guía MICHELIN señala que su sistema de Llaves MICHELIN evalúa al alojamiento con criterios como arquitectura y diseño interior, calidad y consistencia del servicio, personalidad y carácter del establecimiento, relación calidad-precio, y experiencia del huésped en su entorno.

En su edición para México 2024-2025, la Guía presentó que el país contaba con 87 hoteles reconocidos con al menos una Llave: de ellos, sólo tres alcanzan las Tres Llaves.

El otorgamiento de este galardón internacional refleja cómo el sector hotelero mexicano está elevando sus estándares de excelencia para competir en el turismo de lujo global, combinando entornos naturales privilegiados, diseño de vanguardia y hospitalidad de alto nivel.

Por ejemplo, en el caso de One&Only Mandarina, la Guía resalta su ubicación en la selva costera, su arquitectura integrada al paisaje y sus servicios orientados al bienestar y la tranquilidad.

Para los viajeros, la distinción de Tres Llaves MICHELIN representa una garantía de excelencia y una experiencia extraordinaria, según la definición oficial del organismo.