Estreno 2025: La nueva cinta de Depredador promete acción y una mirada introspectiva al cazador alienígena

Depredador: Tierras Salvajes marca el regreso de una de las franquicias más revitalizadas del cine moderno, bajo la visión del director Dan Trachtenberg. Esta nueva entrega promete expandir el universo Yautja con un enfoque más introspectivo en la figura del icónico cazador. Los seguidores pueden esperar ver la película en cines a finales de 2025.

Fecha de Estreno y Distribución Confirmada

El lanzamiento oficial de la cinta en Latinoamérica está programado para el 6 de noviembre de 2025. La película Depredador: Tierras Salvajes se estrenará un día después, el 7 de noviembre, en España y Estados Unidos. Después de que termine su exhibición en salas, la cinta estará disponible en plataformas de streaming como Disney+ y Hulu.

El Viaje Peligroso de Dek en Genna

La historia se desarrollará en un futuro remoto, en un planeta hostil conocido con el nombre de Genna. La trama sigue a un joven Depredador marginado llamado Dek, que debe realizar un peligroso viaje. Su objetivo es encontrar al adversario definitivo y así obtener el respeto que anhela de su clan.

En su misión, Dek se une a un aliado inesperado: una androide averiada llamada Thia. Thia tiene sus propios objetivos dentro de la narrativa, buscando descubrir los secretos del planeta Genna.

Nueva Dirección: Emociones y Batallas Intensas

El director Dan Trachtenberg busca evolucionar la franquicia sin perder el ADN característico de “Depredador”. Se espera que esta entrega ofrezca mucha acción y secuencias de batalla intensas.

A diferencia de otras películas de la saga, esta podría centrarse menos en el terror y más en la aventura y evolución del cazador. El tono busca explorar la moralidad, la empatía y la conexión entre especies. Se anticipa que esta exploración más profunda de la historia, con nuevas especies y tecnología, mantenga el interés de los aficionados.