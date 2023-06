Llega el esperado estreno de ‘The Flash’ el 15 de junio: Todo lo que debes saber

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y la espera ha terminado para los fanáticos de los cómics y de DC. Por fin esta semana se estrena una de las películas de superhéroes más esperadas y controversiales: The Flash.

Este film ha estado en controversias desde el principio, pues con la pandemia de covid encima, la producción se complicó, además, Ezra Miller, quien interpreta al protagonista de la cinta, se ha visto involucrado en situaciones con las autoridades, lo que en muchas ocasiones puso en un hilo la cinta.

Dirigida por el cineasta argentino Andy Muschietti, esta cinta promete marcar un antes y un después en el universo cinematográfico de DC Comics tomando como premisa el multiverso, algo que Marvel nos ha presentado de forma larga y tendida, en esta ocasión, tocará ver cómo lo aborda DC ya que nos presentará universos alternativos a la línea canónica, en donde podremos ver a dos Batman en una misma película, al icónico Michael Keaton y Ben Affleck.

Fecha de estreno confirmada: ¡Prepárate para disfrutar de ‘Flash’ este 15 de junio!

Es este 15 de junio cuando el corredor escarlata llega a las salas de cine, ojalá esta película pueda ser el impulso que tanto necesita DC, pues aun después de tanto tiempo no han logrado consolidar su universo cinematográfico como lo ha hecho Marvel.

Ni Black Adam, ni Shazam: Furia de los Dioses han podido darle a DC esa fuerza en las salas de cine que le permita darle el nuevo rumbo que intentan que tome después de lo sucedido con Zack Snyder.

Batman regresa, el multiverso se desata y un villano sorprendente amenaza la Tierra en ‘The Flash

La trama completa de The Flash se ha mantenido en secreto hasta ahora, generando una gran expectativa entre los seguidores. De acuerdo con proyecciones de prensa y los tráilers, la historia se centra en Barry Allen, interpretado por Ezra Miller, quien utiliza sus poderes para viajar en el tiempo y salvar a su familia. Sin embargo, sus acciones tienen consecuencias devastadoras, ya que alteran el futuro y desencadenan una realidad en la que el General Zod, interpretado por Michael Shannon, regresa a la Tierra con intenciones destructivas. Pero en este nuevo mundo, parece que Superman no existe, en su lugar, nos presentan a Kara Zor-El prima del hombre de acero, quien ayudará a detener a los kriptonianos.

The Flash marca un nuevo comienzo para el universo cinematográfico de DC Comics. Bajo la dirección de James Gunn, quien asumió el liderazgo de DC Studios, se espera una nueva visión y estrategia para la compañía.