Estreno de Stranger Things 5 provoca caída de Netflix a nivel global

La quinta temporada de Stranger Things llegó a Netflix acompañada de una caída global del servicio. Minutos después del estreno, miles de usuarios reportaron que la plataforma dejó de funcionar debido a la alta demanda.

Un estreno que superó la capacidad de Netflix

El tan esperado estreno de Stranger Things 5 provocó una saturación inmediata en Netflix. Apenas liberados los primeros episodios, usuarios de distintos países comenzaron a reportar errores de carga, pantallas congeladas y la imposibilidad total de reproducir contenido.

La interrupción ocurrió justo en la ventana de mayor tráfico: el minuto cero del lanzamiento, cuando millones intentaron ingresar de forma simultánea.

La caída duró pocos minutos, pero desató frustración

Aunque el servicio se restableció relativamente rápido —entre tres y cinco minutos en la mayoría de los casos—, el fallo fue suficiente para generar molestia entre los fans que llevaban meses esperando el inicio de la temporada final.

En redes, miles compartieron capturas de error y bromas sobre el “efecto Stranger Things” que paralizó la plataforma.

No es la primera vez que ocurre

Netflix ya ha enfrentado situaciones similares con estrenos de alto impacto. Capítulos finales, eventos masivos y especiales en vivo han puesto a prueba su capacidad para recibir millones de conexiones simultáneas.

El estreno de Stranger Things 4, por ejemplo, también generó una caída breve del servicio en varios países.

Fans listos para maratonear, pese al tropiezo

Tras la recuperación del sistema, la conversación se centró casi de inmediato en los giros de la trama y el regreso de los personajes. A pesar del colapso inicial, la quinta temporada arrancó con enorme fuerza, confirmando el impacto que sigue teniendo una de las series más populares de la plataforma.