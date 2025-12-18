Estudiante de La Paz realiza jornada solidaria en Hospital Salvatierra

Una iniciativa con raíz personal

Con la intención de apoyar a familias que acompañan a pacientes hospitalizados, la joven Dulce María Geraldo Verduzco, estudiante de Imagen y Relaciones Públicas y Derecho, organizó el pasado 17 de diciembre una jornada solidaria en el Hospital Salvatierra.

La idea nació de una experiencia personal: hace un año, una prima suya enfrentó una enfermedad y su familia vivió de cerca las dificultades de permanecer largas horas en el hospital. Desde entonces, Dulce se propuso realizar una acción comunitaria en diciembre.

“La intención siempre estuvo… el diciembre que viene yo voy a hacer esto, y este diciembre lo hice”, comentó la estudiante.

Organización y apoyo ciudadano

La joven lanzó una convocatoria en redes sociales y recibió respaldo de amigos y conocidos. Algunos colaboraron con donativos en efectivo y otros en especie, como pan para tortas o insumos para preparar alimentos.

Con ese apoyo, Dulce organizó un menú variado que incluyó tortas, burritos de frijol y huevo, sándwiches, avena, café, jugos y agua. La distribución comenzó alrededor de las 4:30 de la tarde y en menos de dos horas los alimentos se agotaron.

Impacto en la comunidad

La jornada benefició a decenas de personas que acompañaban a pacientes en el hospital. Para Dulce, la experiencia fue un recordatorio de la importancia de la solidaridad en momentos de dificultad.

“Me preocupaba mucho que no se acabara rápido, pero gracias a Dios sí… para las seis veinte ya no había nada”, relató.

Financiamiento y compromiso personal

Aunque parte de los gastos fueron cubiertos con aportaciones de la comunidad, Dulce asumió de su propio bolsillo la compra de insumos, además de la logística de mesas, sillas y hieleras necesarias para la jornada.

La acción de Dulce María Geraldo Verduzco refleja cómo la iniciativa individual y el apoyo ciudadano pueden transformar la experiencia de quienes atraviesan momentos difíciles en hospitales. Su jornada solidaria en el Hospital Salvatierra es un ejemplo de compromiso social y empatía en La Paz, Baja California Sur.