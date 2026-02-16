Reportan otra desaparición de estudiante del CCH Vallejo de la UNAM

La comunidad universitaria y familiares de Karina Nahomi López Franco, joven estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Vallejo, reportaron su desaparición este fin de semana. La menor de 16 años fue vista por última vez el pasado viernes 13 de febrero de 2026 tras ingresar a sus clases en el plantel ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas, Karina Nahomi vestía un pantalón holgado de mezclilla azul, una sudadera negra con detalles en rojo y anteojos al momento de su desaparición. Como señas particulares, se informó que tiene el cabello teñido de rojo intenso y mide aproximadamente 1.50 metros de estatura.

La institución educativa, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), utilizó sus canales oficiales para solicitar el apoyo de la ciudadanía y agilizar la localización de la estudiante. Hasta el momento, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trabajan en el rastreo de cámaras de seguridad en la zona de Magdalena de las Salinas para dar seguimiento a la desaparición.

Protocolos de búsqueda para la estudiante desaparecida en la GAM

El caso de Karina se suma a la reciente preocupación por la seguridad de los jóvenes en la periferia de los planteles educativos. Ante el reporte de la joven desaparecida, colectivos estudiantiles han comenzado a difundir su imagen en redes sociales bajo consignas que exigen mayor vigilancia en las inmediaciones del CCH Vallejo.

Estadísticas recientes de colectivos de búsqueda indican que las primeras 72 horas son críticas para la localización con vida. En este contexto, la Fiscalía CDMX ha activado los protocolos de búsqueda inmediata, mientras que la familia de la estudiante permanece a la espera de cualquier indicio que ayude a determinar si la joven salió del plantel por su propia cuenta o si fue víctima de algún delito.

Cabe destacar que, aunque en las últimas horas han circulado versiones preliminares sobre su posible localización y causas de la desaparición, las autoridades oficiales aún mantienen vigente el boletín de búsqueda hasta confirmar plenamente su integridad física. Se exhorta a la población a compartir únicamente información verificada para no entorpecer las labores de investigación.

