María José Ruiz, joven estudiante y emprendedora paceña nos comparte sus estrategias de ventas

A sus 22 años, María José Ruiz, estudiante universitaria, ha logrado transformar su gusto por la joyería en un emprendimiento en crecimiento, utilizando las redes sociales como su principal escaparate para vender y conectar con sus clientes.

“Soy estudiante y pensé que podía vender en la escuela, con mis amistades, y sobre todo en redes sociales. Es una manera más fácil de que la gente vea y se interese en lo que ofrezco”, comparte.

Su éxito no depende solo de las ventas digitales, sino de la confianza y atención personalizada que brinda a cada comprador. Vender mientras estudia le exige organización: cada semana planifica entregas a domicilio o en puntos intermedios, ajustando su agenda entre clases, tareas y pedidos.

“Ofrezco garantía de un año y siempre pregunto si todo va bien con su joya. Eso genera confianza y hace que el cliente regrese”, explica María José.

Aunque reconoce que el mercado de la joyería en línea está saturado, asegura que la autenticidad es lo que marca la diferencia. Una de sus estrategias ha sido convertirse en su propia modelo para mostrar sus productos.

“Tienes que mostrar lo que vendes. Cuando la gente me ve usando mis piezas, se interesa más. Publico constantemente, hago dinámicas y muestro mi joyería; esa es la clave para vender”, comenta.

Su meta a futuro es abrir un espacio físico que combine joyería y moda, pero por ahora se enfoca en seguir creciendo en redes sociales y fortaleciendo su marca personal.

“Lo más importante es crear tu propia esencia y transmitirla. Eso te diferencia de las demás marcas y crea un lazo con tus clientes”, concluye.

Con pasión, disciplina y cercanía, María José demuestra que el brillo de un emprendimiento no solo está en las joyas, sino en la autenticidad con la que se construye cada venta.