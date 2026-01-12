Joven confiesa que pagó 34 mil pesos para aprobar Medicina en la UANL

Una estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dio a conocer públicamente que pagó más de 34 mil pesos para aprobar dos materias de su plan de estudios.

“Échense unas palomitas para que vean cómo, por desesperación y miedo a fallar, terminé perdiendo mi lugar en la facultad. A veces el camino ‘fácil’ sale mucho más caro”, se lee en la descripción del video que compartió en TikTok.

Lejos de generarle apoyo, la confesión desató una lluvia de críticas, ya que usuarios cuestionaron duramente que alguien pudiera avanzar en una carrera como Medicina sin saber lo que estaba pagando por acreditar, además de señalar el riesgo que esto representa a futuro.

La joven, que asegura haber recurrido a un contacto interno para superar los exámenes, relató que pagó esa cantidad con la promesa de que los resultados serían modificados. Sin embargo, afirmó que no obtuvo la acreditación esperada y perdió el dinero entregado.

Usuarios y testigos han señalado que la situación ha generado preocupación dentro de la comunidad estudiantil, dado que casos similares podrían implicar prácticas no autorizadas o irregularidades en procesos académicos.

Reacciones y repercusiones

La confesión de que pagó una suma significativa ha reavivado los debates sobre la transparencia y los mecanismos de evaluación en instituciones de educación superior, especialmente en áreas de alta demanda como Medicina. Algunos estudiantes han compartido experiencias similares de presión por notas o trámites, aunque sin confirmación oficial.

Organizaciones estudiantiles y grupos en redes sociales han exigido una investigación interna para aclarar si la denuncia responde a un caso aislado de estafa o si existen fallas institucionales que permitan prácticas irregulares fuera de los canales formales de la universidad.

Hasta ahora, la UANL no ha emitido un comunicado que confirme o desmienta la versión de la estudiante ni ha detallado medidas de seguimiento sobre la denuncia de que pagó para aprobar exámenes. La ausencia de una postura formal mantiene la discusión activa entre alumnos, académicos y observadores educativos.

