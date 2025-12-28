Estudiantes del Tecnológico de Acapulco hallados sin vida; uno más sigue desaparecido

A través de sus redes sociales, el Instituto Tecnológico de México campus Acapulco confirmó la muerte de dos de sus tres estudiantes, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 20 de diciembre.

El viernes 26 de diciembre, alrededor del mediodía, un habitante que realizaba trabajos de desmonte halló tres cuerpos en avanzado estado de descomposición en un cerro de las colonias Venustiano Carranza y Silvestre Castro, en la zona poniente de Acapulco. Las autoridades realizaron el aseguramiento de la zona y trasladaron los restos al Servicio Médico Forense para su identificación.

Horas después se confirmó que dos de esos cuerpos corresponden a estudiantes del Tecnológico de Acapulco: Irving Antonio Cebrero Vieyra, de la carrera de Ingeniería Electromecánica, y Víctor Jahutzel Mendoza García, de la Licenciatura en Administración. La institución educativa publicó esquelas donde expresó sus condolencias a familiares y compañeros por la pérdida de los jóvenes.

El tercer cuerpo encontrado aún no ha sido oficialmente identificado. Familiares de Raymundo Ramos Soto, también estudiante de Ingeniería Electromecánica, solicitaron a la Fiscalía General del Estado la aplicación de pruebas genéticas para confirmar si se trata del joven que continúa desaparecido.

El pasado 24 de diciembre por la tarde, familiares, compañeros y amigos de los tres jóvenes desaparecidos el 20 de diciembre, bloquearon durante seis horas ambos sentidos de la avenida Costera Miguel Alemán, justo en el Asta Bandera, en el acceso principal de la playa Papagayo, para exigir a las autoridades celeridad en su búsqueda y localización.

La Fiscalía y las autoridades competentes continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos, localizar al estudiante restante y determinar responsabilidades.

