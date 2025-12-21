Estudiantes de la UABCS crean sistema para prevenir accidentes por ganado en carretera

Una solución tecnológica desde La Paz

La Paz, BCS.– Dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) desarrollaron un innovador sistema de alerta llamado “Pecus Track”, diseñado para reducir accidentes automovilísticos ocasionados por ganado suelto en carreteras.

El proyecto, creado por Paola Jazmín Moraila Salas y Bryan Estrada, obtuvo acreditación para participar en el Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación 2026 en Colombia, tras haber sido presentado con éxito en la Expo Ciencias Nacional en Tamaulipas.

Tecnología para salvar vidas

La iniciativa surgió ante el incremento de siniestros viales en el estado, donde cerca del 10% de los accidentes están relacionados con ganado suelto.

Pecus Track emplea tecnología LoRa y GPS para ubicar en tiempo real a los animales y enviar alertas a ganaderos y conductores. El sistema incluye:

Dispositivos móviles

Torretas con luces y sonido

Autonomía energética de 72 horas con panel solar

con panel solar Tiempo de respuesta promedio de 4.2 segundos

En pruebas recientes, se registraron 12 alertas exitosas de 15 simulaciones, incluso en condiciones de noche y niebla.

Compromiso con la seguridad vial

Los jóvenes universitarios destacaron que el objetivo principal es proteger vidas y generar conciencia entre automovilistas sobre la importancia de conducir con precaución en zonas de riesgo.

Con este desarrollo, buscan implementar la tecnología en rancherías y unidades ganaderas de Baja California Sur, aportando una solución real a una problemática social que afecta tanto a comunidades rurales como a la seguridad vialen el estado.

El sistema Pecus Track, creado por estudiantes de la UABCS, representa una propuesta innovadora con impacto social y tecnológico. Su acreditación internacional y resultados en campo lo posicionan como una herramienta clave para prevenir accidentes y mejorar la convivencia entre el sector ganadero y el tránsito vehicular en Baja California Sur.

