Estudiantes del Tec de La Paz protestan por falta de grupos en octavo semestre y alertan afectaciones académicas

Estudiantes de la carrera de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de La Paz (Tec La Paz) protagonizaron una protesta pacífica dentro del plantel en rechazo a la falta de apertura de grupos para cursar materias del octavo semestre, lo que, según ellos, impacta negativamente su preparación profesional.

Alumnos señalaron que solo se habilitó un grupo reducido para atender a más de 40 jóvenes que requieren cursar asignaturas prácticas en laboratorios, donde las instalaciones no cuentan con la capacidad ni el material suficientes para grupos grandes.

Brisa, estudiante de la generación afectada, explicó que la planeación inicial contemplaba dos grupos completos en turno vespertino, pero esa propuesta fue rechazada por la administración, que afirmó que la “demanda no era suficiente” para justificar la apertura.

Ante la protesta, la administración del Tec de La Paz programó una reunión para el próximo lunes 9 de febrero con el objetivo de analizar posibles ajustes de horarios y grupos. A los manifestantes se les respondió con un “denos tiempo” mientras se busca una solución concreta a sus demandas.

Los estudiantes advierten que, de no resolverse el problema, la situación podría repercutir en su ritmo académico y en la calidad de su formación profesional, además de intensificar la tensión entre alumnos, docentes y autoridades del plantel.

