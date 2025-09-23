VIDEO: Estudiantes son agredidos por granaderos durante manifestación pacífica en el Palacio Nacional

Durante la mañana de este 23 de septiembre, cientos de estudiantes se reunieron a las afueras del Palacio Nacional, en Ciudad de México, buscando hacer una denuncia pública acerca del despojo de albergues para estudiantes.

Esta denuncia que comenzó como una manifestación pacífica fue respondida con agresión por parte de elementos del cuerpo de granaderos, generando un enorme descontento por parte de los estudiantes involucrados y a nivel nacional.

Buscaban justicia y acción del gobierno, recibieron golpes y represión

Cientos de jóvenes miembros de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) hicieron acto de presencia a las afueras del Palacio Nacional mientras se realizaba La Mañanera Del Pueblo de este 23 de septiembre.

Los miembros de la FNERRR buscaban hacer una denuncia pública sobre lo sucedido el 5 de agosto, donde un grupo armado de aproximadamente 20 personas irrumpió en el Albergue Cultural y Estudiantil “Villas de Monte Albán”, donde causaron daños grabes al lugar y lo vandalizaron.

Buscaban que se haga respeto a los derechos de los estudiantes y se protejan estos albergues que ofrecían refugio gratuito, alimentación a bajo costo, actividades didácticas, y más importante, ofrecían un espacio seguro para estudiantes.

Una vez estando ahí, el cuerpo de granaderos les esperaba, los estudiantes comenzaron su manifestación de forma pacífica, sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando miembros del cuerpo de granaderos comenzaron a violentar a los estudiantes.

Días antes cuentas oficiales de la FNERRR había anunciado que miembros y estudiantes harían acto de presencia en el Palacio Nacional, exigiendo poder hablar con la presidenta de la nación, Claudia Sheinbaum Pardo.

Jóvenes a lo largo de México han hecho saber su descontento en redes sociales, resaltando el trato que recibieron.

“Mientras pedíamos diálogo, recibimos golpes. ¿Así responde la 4T a la juventud?” compartió la cuenta de FNERRR Nacional en X/Twitter.

En redes circulan fotos y videos de lo sucedido, un vídeo en específico muestra como el grupo de granaderos buscaban empujar a los manifestantes y periodistas presentes para alejarlos del Palacio.

Un caso notorio, es el de un joven manifestante, donde compartía su descontento sobre nula acción del gobierno sobre lo sucedido, y la reacción del grupo de granaderos ante la manifestación, este mismo joven es también visto en imágenes compartidas del suceso siendo agredido.

Lo sucedido durante esta manifestación ha resaltado la pésima atención que se le da a estos casos, junto con el brusco trato que reciben muchos manifestantes, incluso siendo una manifestación pacífica.