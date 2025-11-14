¡Fuera, que se baje! Estudiantes de Guanajuato increpan a Fernández Noroña en tensa asamblea universitaria

El ángulo principal del episodio es la confrontación directa entre el senador morenista Gerardo Fernández Noroña y estudiantes de la Universidad de Guanajuato, quienes lo recibieron con abucheos y exigencias para que abandonara el presidio durante una asamblea estudiantil. La escena, registrada en múltiples videos difundidos en redes sociales, evidenció un choque entre el discurso del legislador y el ánimo crítico de parte del alumnado.

De acuerdo con las grabaciones, el intercambio inició cuando un grupo de estudiantes comenzó a gritar “¡Fuera!, ¡fuera!” mientras Noroña tomaba el micrófono. El senador respondió que se trataba de un “pequeñísimo grupo” que asistió con la intención de reventar el encuentro. Sin embargo, los gritos aumentaron, acompañados de pequeños carteles con referencias a polémicas pasadas del legislador, lo que tensó por completo el ambiente en el auditorio universitario.

La moderadora, una profesora del plantel, intentó mantener el orden, pero el legislador se incomodó por lo que consideró una conducción inadecuada de la asamblea. “No me parece correcto… recoja el micrófono”, reclamó, solicitando mayor control sobre la participación del alumnado. Su insistencia en que se otorgara la palabra “de manera ordenada” sólo alimentó la molestia de quienes protestaban desde las butacas.

A medida que los estudiantes insistían en que “¡se baje!”, Noroña respondió con un tono retador, asegurando que no tenía inconveniente en que permanecieran frente al presidio o siguieran gritando. “Da lo mismo”, dijo, afirmando que su experiencia política lo ha llevado a enfrentar situaciones más complejas y que la protesta no lo intimidaba. Su postura buscaba sostener la legitimidad de su presencia y remarcar su trayectoria de lucha.

El legislador incluso invitó al auditorio completo a subir al frente si así lo deseaban, una provocación que generó aún más ruido y rechazo entre parte del estudiantado. Para subrayar su posición, Noroña anunció que regalaría ejemplares del libro de la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando que así conocerían el trabajo y los avances que, a su juicio, ha logrado la llamada Cuarta Transformación.

Pese a sus intentos por retomar el control de la asamblea, los gritos persistieron y el evento se convirtió en un reflejo de la creciente distancia entre figuras políticas nacionales y sectores jóvenes cada vez más críticos. En redes sociales, el episodio fue retomado por usuarios que discutieron tanto el comportamiento estudiantil como la reacción del senador, alimentando un debate polarizado sobre participación política y libertad de expresión.

El incidente también exhibe la complejidad que enfrentan las universidades como espacios de diálogo público. La asamblea, que buscaba promover el intercambio de ideas, terminó envuelta en un ambiente de confrontación que impidió cualquier discusión de fondo. Aunque Noroña defendió su derecho a hablar, la protesta estudiantil mostró que la recepción a los representantes políticos puede ser profundamente dividida.

