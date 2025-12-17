Estudiantes de Ixtapaluca exhiben abandono escolar y lanzan dardo al alcalde por “tunear” prioridades

La precariedad en la infraestructura educativa de Ixtapaluca volvió al centro del debate público luego de que alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial Número 350 difundieran un video en el que reclaman al presidente municipal, Felipe Arvizu, atender las carencias de su plantel antes que presumir mejoras personales. El mensaje, cargado de ironía, apunta a una inconformidad de fondo: la percepción de que la educación pública no figura entre las prioridades del gobierno local.

El material audiovisual, de apenas 46 segundos, fue diseñado con un tono humorístico que no diluye su denuncia. Desde la primera escena, una estudiante simula una caída y lanza una frase que resume el malestar colectivo: el dolor físico es menor frente a la molestia de ver recursos y atención desviados mientras la escuela permanece en condiciones deficientes. El señalamiento, directo y sin rodeos, conecta con una narrativa que ya circula entre estudiantes del municipio.

Las imágenes que siguen refuerzan la crítica con evidencia visual. Una toma panorámica del plantel exhibe instalaciones deterioradas, salones en mal estado y áreas comunes que no cumplen con las mínimas condiciones para el desarrollo académico. La denuncia no se apoya en exageraciones, sino en lo que los propios estudiantes viven a diario dentro del plantel.

El reclamo también alcanza la falta de espacios deportivos. En otra escena, dos alumnos sostienen un balón de futbol y cuestionan dónde podrían jugar, mientras la cámara vuelve a mostrar la ausencia de canchas. La secuencia evidencia que la formación integral, que incluye actividades físicas y recreativas, ha sido relegada en una escuela que debería garantizarla.

Los sanitarios, el mobiliario y las puertas de los salones aparecen como símbolos del abandono institucional. Sillas dañadas, baños en mal estado y patios descuidados construyen un retrato que contrasta con los discursos oficiales sobre impulso a la educación. Para los estudiantes, no se trata de un problema menor, sino de condiciones que afectan directamente su aprendizaje y dignidad.

El video cierra con una escena que sintetiza la exigencia política. Una joven sentada en las escaleras responde que espera que el presidente municipal cumpla las demandas de los estudiantes de la EPO 350. La frase coloca la responsabilidad en la autoridad local y convierte la protesta en una exigencia concreta de acción gubernamental.

La difusión del material en la página de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” en Ixtapaluca amplificó el mensaje y lo insertó en una dinámica de protesta más amplia. No es un hecho aislado, sino parte de una serie de expresiones públicas de inconformidad estudiantil que han ganado visibilidad en el municipio.

Apenas los días 3 y 4 de diciembre, estudiantes colocaron lonas en distintos puntos de Ixtapaluca para manifestar su desacuerdo con la administración de Felipe Arvizu. Las protestas se realizaron de manera pacífica y sin afectar vialidades, pero con mensajes contundentes que cuestionan la falta de atención a la educación.

Las mantas, en las que el alcalde aparecía con orejas de burro y consignas que lo acusaban de no escuchar a los estudiantes, reforzaron una narrativa de desconexión entre el gobierno municipal y la comunidad estudiantil. El reclamo es claro: sin inversión real en educación, cualquier discurso de transformación pierde sustento frente a la realidad cotidiana de las aulas.

