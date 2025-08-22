Estudiantes japoneses llegan a BCS en programa con UABCS y CIBNOR

En un contexto donde la educación superior enfrenta retos de internacionalización, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), en coordinación con la Universidad de Tottori, Japón, y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), dio la bienvenida a un grupo de estudiantes japoneses que participan en el Programa de Educación Práctica en México 2025.

Este año son 10 alumnas y alumnos quienes permanecerán en Sudcalifornia por un mes, en actividades académicas y culturales que buscan fortalecer la cooperación entre ambas naciones. La ceremonia oficial de recepción tuvo lugar en las instalaciones de la UABCS, con la participación de autoridades de las instituciones anfitrionas.

En representación del rector Dante Salgado González, la secretaria general Alba Eritrea Gámez Vázquez destacó que este programa, vigente desde hace casi dos décadas, ha sido un puente de cooperación científica y académica entre México y Japón. Subrayó la importancia de que los jóvenes enfrenten el reto de salir de su país para nutrirse de nuevas experiencias que fortalecerán su formación profesional y personal.

Te puede interesar: UABCS lanza el Higienetón 2025 para dotar baños con insumos menstruales

Por parte del CIBNOR, la Dra. Ana Teresa Valdivia Alvarado resaltó que la ciencia y la cooperación internacional son pilares para sociedades más justas y con mayor entendimiento cultural. Señaló que estos intercambios no solo generan conocimiento, sino que acercan realidades distintas y construyen puentes de confianza.

El Dr. Minowa Shigeru, de la Universidad de Tottori, agradeció la hospitalidad de Baja California Sur y reconoció el compromiso de las instituciones mexicanas en ofrecer experiencias académicas únicas a sus estudiantes.

El acto de bienvenida incluyó un festival cultural con la participación del Coro Universitario y el Grupo de Danza Folclórica, donde los jóvenes japoneses tuvieron un primer acercamiento a la riqueza artística de la región.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.