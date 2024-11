Estudiantes de la UABCS opinan sobre el servicio de transporte público

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) es un centro educativo al que asisten estudiantes de diversas zonas en la ciudad de La Paz, lo que hace del transporte público un servicio esencial para muchos de ellos. En un sondeo, para Tribuna de México, algunos alumnos dieron a conocer su opinión sobre la calidad del servicio de transporte hacia y desde la universidad, así como las condiciones de los paraderos y las rutas disponibles.

En general, los estudiantes coinciden en que el transporte público presenta varios problemas que afectan su experiencia diaria. Jesús Alfonso Arballo López, estudiante de Ingeniería en Tecnología Computacional, destacó que la principal dificultad radica en la falta de puntualidad del servicio.

Otro estudiante, Juan Alberto Grande García, de la carrera de Ingeniería en Tecnología Computacional, opinó que la reciente reubicación del paradero sur es una de las causas del desorden en el servicio. En este sentido, muchos alumnos coinciden en que la seguridad y la iluminación de los paraderos, especialmente por la noche, son factores que requieren mejoras.

“El sistema de servicios con el cambio que le hicieron a la hora de implementar el paradero en la zona sur está un poco mal implementado porque hay veces que las rutas de los camiones no entran directamente, se pasan de largo y hay gente en la noche a esas horas esperando y no entra”, relató Alberto Grande.

Por su parte, Manuel Paul de la Toba Cáceres, estudiante de Ingeniería en Desarrollo de Software, mencionó que el principal inconveniente que enfrenta es la falta de frecuencia en las rutas. También subrayó que algunos paraderos presentan deficiencias en cuanto a su infraestructura, ya que varios de ellos están en malas condiciones y carecen de sombra adecuada.

“Creo que el mayor problema que ha estado surgiendo últimamente es de que varios choferes, por lo menos no se han querido meter a la UABCS y han sido varias ocasiones donde he tenido que esperar el camión hasta una hora cuando debería de pasar alrededor de unos 15 a 20 minutos para poder regresar a mi casa y eso atrasado mis actividades que tengo fuera de la universidad y que me quita mucho tiempo sobre todo”, recalcó Paul de la Toba.