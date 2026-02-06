Beca Rita Cetina: ¿Qué estudiantes de secundaria recibirán pago triple de 5,700 pesos en febrero?

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas, confirmó que en febrero de 2026 los estudiantes de nuevo ingreso a la Beca Rita Cetina recibirán un pago triple.

Este beneficio está dirigido exclusivamente a las familias que realizaron su trámite de incorporación y recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar durante el pasado mes de enero, con el objetivo de nivelar sus pagos con el resto de los beneficiarios activos.

El monto total que se depositará asciende a 5,700 pesos por familia con un estudiante en nivel secundaria.

De acuerdo con las reglas de operación establecidas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el apoyo ordinario es de 1,900 pesos bimestrales, pero al ser un pago retroactivo, cubrirá los periodos de septiembre-octubre 2025, noviembre-diciembre 2025 y enero-febrero 2026.

Este esquema de pagos busca fortalecer la economía familiar y evitar la deserción escolar en el nivel básico.

Las autoridades de los Programas para el Bienestar recordaron a los padres de familia que, en caso de tener más de un hijo inscrito en secundaria, el apoyo aumenta 700 pesos adicionales por cada estudiante extra, por lo que el depósito final podría ser mayor para familias con varios alumnos en este nivel educativo.

Contexto y objetivos de la Beca Universal “Rita Cetina Gutiérrez”

La Beca Rita Cetina es un programa prioritario que busca universalizar el apoyo económico a todos los estudiantes de escuelas públicas en México, comenzando por el nivel secundaria.

Esta iniciativa retoma la experiencia de programas previos de la SEP y la Coordinación Nacional de Becas, pero con un enfoque de mayor cobertura.

Las estadísticas del INEGI y la Secretaría de Salud han señalado que la estabilidad económica es un factor determinante para que los adolescentes concluyan su formación básica y mantengan un desarrollo integral saludable.

