De Oaxaca a Los Cabos: estudiantes realizan prácticas para salvar tortugas marinas

Entre los meses de septiembre y octubre, la costa de Los Cabos se convierte en un punto clave para la anidación de la tortuga golfina, una especie en peligro que depende de programas de protección para sobrevivir.

En este contexto, estudiantes de distintas universidades mexicanas realizan prácticas profesionales en el Programa de Protección a la Tortuga Marina, dirigido por Gabriel Olvera Guevara, donde combinan la teoría aprendida en las aulas con experiencias reales en conservación ambiental.

🐢 Vinculan teoría y práctica en la conservación de tortugas marinas

Desde hace tres generaciones, el programa ha recibido a jóvenes de diversas regiones del país, quienes participan activamente en tareas de monitoreo, cuidado de nidos y liberación de crías de tortuga marina.

“Nosotras elegimos venir a Los Cabos porque aquí se protege a la tortuga golfina, y queríamos aportar nuestro granito de arena”, explicó Sandra, estudiante de la Universidad de la Sierra de Juárez, Oaxaca.

Junto con otras dos compañeras, Sandra destacó la importancia de aplicar sus conocimientos en un entorno marino, muy distinto a su lugar de origen, una región montañosa sin acceso al mar.

“Ha sido una experiencia increíble. Aprendimos mucho y nos vamos con una visión más amplia como futuras biólogas”, concluyó.

🌅 Educación ambiental y participación ciudadana

Además de recibir a estudiantes en formación, el programa también promueve la participación ciudadana mediante actividades como la liberación de crías de tortuga, que permiten a turistas y residentes involucrarse en la protección de esta especie emblemática.

Estas acciones no solo contribuyen a la conservación de la tortuga golfina, sino que también generan conciencia ecológica y fortalecen el vínculo entre la comunidad y su entorno natural.

