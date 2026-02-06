Estudiantes de la UABCS conquistan oro y plata en el torneo Robomatrix BCS 2026

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) destacó a nivel estatal al obtener resultados sobresalientes en la primera edición de Robomatrix BCS, una competencia de robótica que reunió a estudiantes de diversas instituciones.

En este certamen, dos equipos representativos de la UABCS lograron el primer y segundo lugar en la categoría Minisumo.

Gracias a este desempeño, ambos equipos obtuvieron acreditación directa para participar en el Robomatrix Continental Master, que se llevará a cabo en febrero de 2026 en la Universidad La Salle Oaxaca, uno de los encuentros más importantes del país en materia de robótica educativa y competitiva.

Robomatrix BCS tuvo como objetivo poner a prueba las habilidades en diseño, programación y estrategia de las y los participantes, en un entorno de alta competencia que impulsa la innovación tecnológica, el trabajo en equipo y el aprendizaje práctico, fortaleciendo la formación académica de los futuros profesionales en áreas científicas y tecnológicas.

El equipo desarrollador trabajó durante meses en el diseño, programación y ensamblaje de los robots, utilizando componentes de precisión para optimizar los sensores de proximidad y la tracción de los motores, factores clave que permitieron superar a delegaciones de otras instituciones de nivel superior en la entidad.

Este triunfo en el concurso Robomatrix subraya la importancia de la investigación aplicada dentro de la UABCS. Los directivos de la máxima casa de estudios informaron que estos resultados son producto del fortalecimiento de los laboratorios de ingeniería y el apoyo a los clubes de robótica, los cuales buscan incentivar las vocaciones científicas entre los jóvenes de Baja California Sur. La competencia estatal sirvió como plataforma para medir el nivel técnico frente a estándares internacionales de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT).

El éxito académico de la UABCS en competencias tecnológicas ha mantenido una tendencia ascendente en los últimos años. Antecedentes en torneos regionales previos demuestran que la universidad ha logrado posicionarse constantemente en el podio, superando a centros de investigación privados de la zona.

La participación en eventos como Robomatrix es fundamental para que los estudiantes desarrollen habilidades blandas y técnicas bajo presión. Este tipo de triunfos de la UABCS fomenta que empresas del sector tecnológico volteen a ver el talento local, reduciendo la brecha de exportación de profesionales a otros estados del país.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/