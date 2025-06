Estudiantes de Unipaz exigen solución para cruce peligroso en Chametla

El cruce peatonal del kilómetro 11 de la carretera Transpeninsular, en la zona de Chametla, representa un riesgo diario para estudiantes de la Universidad Internacional de La Paz (Unipaz). La falta de semáforos, reductores de velocidad o un puente peatonal ha provocado múltiples incidentes que dificultan el acceso seguro a la institución.

Sacbé Geraldo, alumna de tercer cuatrimestre, explicó que los vehículos no se detienen para permitir el paso a los peatones, lo que ha derivado en experiencias de riesgo para los estudiantes.

“Desde que el camión te deja hasta el otro lado de la carretera ya se empieza a complicar las cosas porque los carros no se paran, no se detienen. Entonces tienes que tener mucho cuidado para cruzar. Ya me ha pasado a mí que casi casi me atropellan y luego es una pérdida de tiempo estar esperando y esperando y nunca se pasan y ya he escuchado que ya han pasado accidentes de alumnas que ya las han atropellado. Entonces siempre es como un constante miedo andarme cruzando por ahí”, declaró Sacbé Geraldo.