Estudio de Manifestación Ambiental “Terrezas al Cortez”

Se realizo un estudio de Manifestación de Impacto Ambiental para el desarrollo del proyecto denominado “Terrazas al Cortez”, el cual se encuentra en Parcela No. 243 Z6P 1/3, Ejido de Cabo San Lucas, Zona del Tezal, Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. La actividad es la lotificación de un predio de 40,046.27 m2, el cual será fraccionado en 82 lotes.

El área total de lotificación es de 25,876 m2 y el resto del área de 14,170 m2, será destinado para área verde, vialidad interna, andadores y pasillos, área de casa club, planta de tratamiento, área para canal pluvial y un área por definir.

El predio del proyecto se encuentra en una zona suburbana o de conurbación, de acuerdo al PDM 2040 vigente, tiene una vocación RC-5, Residencial Condominal, con una superficie máxima de ocupación (C.O.S.) de 0.6 veces el área total del lote y una superficie máxima construida (C.U.S.) equivalente a 1.2 veces la superficie del lote. En la etapa de preparación del sitio se realizarán actividades de desmonte y nivelación, en la etapa de construcción del sitio se colocarán áreas para jardines, banquetas, vialidades internas y derivaciones para servicios, en la etapa de operación y mantenimiento se realizará la venta de lotes y mantenimiento de áreas verdes.

La valoración de los elementos físicos, bióticos afectados por la implantación del proyecto mostraron un total de 35 impactos, de los cuales 22 Impactos son positivos y 13 Impactos negativos y mitigables, todos los impactos resultaron poco significativos, debido a que el área del proyecto es relativamente pequeña, así mismo se aplicará el Plan de Rescate de Fauna para protección de los individuos durante las diferentes etapas del Proyecto, donde se rescatará la flora con características aptas para trasplante y particularmente rescate del 100 % de la Biznaga regional, especie se encuentra en la categoría de Amenazada; al inicio de la obra se realizará un ahuyentamiento de las especies faunísticas mediante ruido, así como y recorrido previo para rescate y liberación de organismos de baja movilidad.

El proyecto se ubica en una zona de “Selva Baja Caducifolia”, la cual presenta diversos factores de disturbio como presencia de basura en algunos puntos, tala de vegetación en algunas porciones, veredas con residuos y matorrales muy secos que durante la sequía forman parte de material combustible de incendios forestales, también se encontró sitios con evidencias de tiro de concreto, vegetación plagada en puntos focalizados y evidencias de prácticas clandestinas de extracción de flora. La continuidad de estos eventos en el sitio y predios colindantes a una zona suburbana puede provocar un escenario de deterioro paulatino del sistema ambiental.

El proyecto se inserta a los planes de urbanización ordenada en las zonas con vocación para el asentamiento de la población, por el alto crecimiento y ampliación de ciudad. El desarrollo del proyecto promueve la generación de empleos fijos y temporales proporcionando beneficio en cuanto a la economía local y de gobierno.

El diseño del proyecto de lotificación cede espacios para áreas verdes y áreas comunes, que proporcionan espacios de vivienda digna, el proyecto permitirá mantendrá parte de la vegetación local con un control de riego con agua de reúso a parir de una planta de tratamiento, la prevención de y control de plagas, así como el rescate de las especies en estatus de protección que son objeto de su extracción por su apreciación.

Derivado del análisis del proyecto se concluye que el proyecto es viable, debido a que no generará impactos de gran magnitud que pongan en peligro los recursos naturales, económicos y sociales, no pone en riesgo la diversidad, el sistema ambiental, la flora y la fauna, cuerpos de agua, ni genera contaminación del suelo, subsuelo y atmósfera, durante la realización del proyecto no se rebasarán los límites de emisión de contaminantes establecidos dentro de las Normas Oficiales, así mismo el sitio no se encuentra dentro de un área de atención prioritaria que, revista importancia histórica o zona arqueológica, así como tampoco se identificaron comunidades o grupos étnicos que puedan ser afectados. No se encuentra en humedales, corredores biológicos o algún área con estatus de conservación de la biodiversidad.