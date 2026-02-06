Estudio descarta la mayoría de los efectos secundarios atribuidos a las estatinas y confirma su seguridad

Un exhaustivo estudio publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet ha generado un cambio de paradigma en la salud cardiovascular al confirmar que las estatinas, medicamentos utilizados para reducir el colesterol, son mucho más seguras de lo que se creía.

La investigación, coordinada por la Unidad de Servicio de Ensayos Clínicos (CTSU) de la Universidad de Oxford, analizó datos de más de 155,000 pacientes en 23 ensayos clínicos.

Los resultados demuestran que la gran mayoría de los dolores musculares reportados por los usuarios no son causados directamente por el medicamento, sino por otros factores relacionados con la edad o el efecto nocebo.

Los investigadores, encabezados por el profesor Colin Baigent, director de la CTSU, señalaron que solo en 1 de cada 15 casos de síntomas musculares el fármaco fue el responsable real.

El análisis reveló que durante el primer año de tratamiento existe un ligero aumento del riesgo de dolor o debilidad muscular de un 7%, pero después de ese periodo, no se detectaron diferencias significativas entre quienes tomaban el fármaco y quienes recibían un placebo.

Esto sugiere que el miedo a los efectos secundarios, a menudo alimentado por el prospecto del medicamento, está provocando que muchos pacientes abandonen un tratamiento vital para prevenir infartos.

El efecto nocebo y el impacto en la prevención cardiovascular

La relevancia de este hallazgo radica en que las estatinas salvan miles de vidas anualmente al prevenir eventos cardiovasculares mayores.

El estudio recalca que los beneficios superan con creces los riesgos mínimos detectados. Incluso en dosis altas, el incremento del riesgo muscular es muy pequeño, lo que refuerza la confianza en la prescripción médica.

Los expertos instan a los pacientes a no suspender sus dosis sin consultar previamente a su especialista, ya que la percepción de malestar suele ser una coincidencia clínica más que una reacción adversa al compuesto químico.

Para dar contexto, el estudio analizó la persistencia de síntomas en pacientes de diversas edades y condiciones de salud previas.

Se observó que el “efecto nocebo”, donde el paciente experimenta efectos negativos debido a la expectativa de que el fármaco le hará daño, juega un papel crucial en la percepción de los dolores musculares.

Las estadísticas de la Universidad de Oxford indican que el tratamiento con estatinas es una de las intervenciones más estudiadas de la medicina moderna, y este metaanálisis de gran escala ofrece la evidencia más sólida hasta la fecha para tranquilizar tanto a la comunidad médica como a los millones de usuarios en el mundo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México