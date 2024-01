Estudio determinará viabilidad de construcción de tienda en glorieta de Fonatur

Los Cabos, BCS.- El proyecto de construcción de una tienda de materiales en la zona de la glorieta de Fonatur sigue siendo motivo de conflicto para los empresarios en el municipio de Los Cabos. Julio Castillo Gómez, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos, ha señalado que están a la espera de las evaluaciones que emitirá el Comité Técnico del Consejo Territorial, para determinar la viabilidad de construir la tienda en una zona con mayores problemas de movilidad.

“En función de los estudios técnicos de diversos colegios de ingenieros y arquitectos que habían planteado que no era muy recomendable, que habían mucho porque no y muchas variables de que no era lo correcto y que nos iba a afectar bastante en materia de movilidad. Estamos esperando a que esto se analice y que las autoridades competentes den las definiciones al respecto y si las condiciones de que no se pueda, entiendo que el seguimiento se le ha dado a este tema, esto lo estará revisando el Comité Técnico del Consejo Territorial y que ahí el área técnica que está compuesto por autoridades y representantes de diversos organismos de la sociedad civil organizada que estarán revisando”, expresó Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos.